Tommaso Zorzi è molto noto per non farsi sfuggire alcun tipo di polemica social, in special modo quelle giuste. Ed è proprio quello che è accaduto in queste ultime ore. Il nuovo principe del piccolo schermo italiano, dispensatore di share, non è riuscito a trattenersi nel dire la propria contro un volto super noto… e gliele ha cantate di santa ragione.

È accaduto che negli ultimi giorni Aurora Ramazzotti abbia rimarcato quanto si difficile per una donna, spesso e volentieri, camminare semplicemente per strada. Alla base di questa difficoltà c'è il cosiddetto "cat calling", una pratica che prende il nome di "molestie di strada". Ma cosa c'entra il portentoso Tommaso Zorzi?!















Un volto molto noto ha commentato le dichiarazioni di Aurora Ramazzotti, allora Tommaso Zorzi è intervenuto a gamba tesa. Stiamo parlando di Er Faina, che sui social ha detto: "Io posso capì se uno, che ne so stai a passeggià, viene là e te rompe proprio er c***o. Lo posso capire. O te insulta. […] Ma uno passa, che ne so, vede du belle gambe (fischia) 'A fantastica!', ao e mica ti ho detto vaf***o brutto sgorbio! Il catcalling? Pe du fischi? […] Ma se uno te fischia e ti dice: 'A bella!' ma vattene e dije grazie!".























Le parole di Tommaso Zorzi: "Er Faina mi torna con questa cosa qui diventa compassione. Nel senso che mi fa pena e mi dispiace il fatto che lui non riesca ad elaborare un ragionamento che abbia un senso. Una donna non può essere ridotta ad un paio di gambe e questo può legittimare un uomo a fischiarle per strada". Ma non finisce qui…

VIDEO | Dopo le storie di denuncia da parte di Aurora Ramazzotti, Er Faina difende il suo poter trattare le donne come cani perché, a suo parere, è un gesto di corteggiamento (wow). Tommaso, dopo aver visto le storie, risponde a tono schierandosi contro il cat-calling. #tzvip pic.twitter.com/NRSOuHtH1E — Tommaso Zorzi News (@infotommizorzi) March 31, 2021

Zorzi continua: “C’è stata un’evoluzione della specie, non siamo più delle bestie. Mi rendo conto che parlare di evoluzione per quanto riguarda Er Faina è un po’ un’iperbole, però quello che mi dispiace non è tanto il fatto che lui sia, più che ignorante, stupido. È il fatto che lui sia seguito che lo rende pericoloso, cioè è questo un po’ il punto. Mi auguro che prima o poi la gente possa capire che sono soggetti veramente pericolosi ed uso proprio la parola pericoloso perché non c’è una parola migliore, sono proprio pericolosi”.

