Grandissima novità per Belen Rodriguez. La showgirl e conduttrice televisiva argentina avrà la possibilità di raggiungere un traguardo molto importante per la sua già magnifica attività professionale. Lo ha praticamente annunciato lei, facendo vedere il tutto su Instagram attraverso alcune storie. Per lei è un momento magico, visto che anche a livello personale le cose vanno benissimo. L’amore con Antonino Spinalbese procede a gonfie vele e presto diventeranno anche genitori.

Hanno inoltre intenzione di certificare la loro relazione sentimentale con un matrimonio, che si celebrerà probabilmente nei prossimi mesi. L'ex di Stefano De Martino è in attesa di una figlia, dopo aver perso un bebè durante una precedente gravidanza. La piccola si chiamerà Luna Marie e renderà entrambi super felici. Ma andiamo a vedere adesso invece a cosa sta lavorando Belen Rodriguez. Prima di lei la regina delle influencer, Chiara Ferragni, era stata protagonista di questo.















Come ha postato sul noto social network, Belen Rodriguez sta lavorando alacremente per una linea di abiti dedicata ai bambini. In particolare, si tratta di essere una vera e propria stilista per 'Original Marines'. Quest'ultimo famosissimo brand ha voluto puntare sull'argentina in una capsule collection che ovviamente porterà il nome della showgirl. Il suo impegno è massimo ed è anche stata stabilita la data ufficiale di questa uscita speciale, che renderà felici tutti i fan.















Da alcune settimane Belen Rodriguez è quindi intenta a lavorare su questa linea, che uscirà il prossimo mese di luglio. Sta adesso selezionando le forme e i colori giusti e poi sarà anche comunicato il prezzo, che non sarà comunque eccessivo. Anche Chiara Ferragni ha lanciato una sua linea, in particolare di tutine, che sta indossando già la baby Vittoria. In questa circostanza però i prezzi sono decisamente molto alti e questo ha anche fatto storcere il naso a migliaia di persone.









Intanto, c’è qualcosa che non torna con l’addio di Barbara D’Urso dalle fila dell’agenzia LaPresse Management. In tantissimi hanno però notato una strana coincidenza: Barbara ha lasciato LaPresse proprio nel periodo in cui nell’agenzia è approdata Belen che, come è risaputo, con la D’Urso non ha un rapporto idilliaco, per usare un eufemismo. Tuttavia Dagospia rivela che l’arrivo a LaPresse della Rodriguez non c’entrerebbe nulla.

