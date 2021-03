Appena nata la piccola Vittoria Lucia Ferragni è già una star. Si tratta della seconda figlia di Fedez e Chiara Ferragni. Poco dopo essere venuta al mondo ha anche fatto il suo debutto sui social con una tutina rosa e un cappellino deliziosi. La nascita di Vittoria arriva a tre anni esatti da quella del primogenito dei Ferragnez, Leone, avvenuta il 19 marzo del 2019, e dal matrimonio, celebrato a Noto, in Sicilia, nel settembre dello stesso anno.

La prima foto di Vittoria su Instagram ha fatto subito boom di like e di commenti anche per il look che Chiara Ferragni ha scelto per la sua piccolina. La tutina firmata proprio dall’influencer e anche copricapo fanno parte della linea New Born della Chiara Ferragni Collection: la “Cuffietta classica a trama Eyestar”, disponibile sul mercato da lunedì 29 marzo, costa 44 euro, mentre la tutina, non ancora in vendita, ha un costo di 160 euro. (Continua dopo la foto)















In molti hanno notato una certa somiglianza tra la bambina e il papà. E i follower si sono chiesti di che colore abbia gli occhi Vittoria, se chiari come suo fratello maggiore Leone oppure no. La risposta della 33enne influencer originaria di Cremona non si è fatta attendere. In una Story ha fatto sapere che a quanto pare gli occhi di Vitto (come viene già chiamata la bimba in famiglia) sono chiari proprio come quelli del fratellone. (Continua dopo la foto)























“Mi state chiedendo tutti degli occhi della Vitto. In realtà ancora non si capisce. Sembra che possano essere chiari. Fino ai sei mesi però dicono che è tutto un cambiamento quindi non si sa”, ha spiegato. Nelle ultime ore, Fedez ha pubblicato una tenerissima foto in cui si mostra sdraiato con Vittoria in braccio che mostra i suoi occhietti chiari. In pochi minuti il post ha raccolto migliaia di like e commenti. (Continua dopo la foto)

“È bellissima, ha gli occhi chiari come Leone”. E ancora: “Stupenda Vittoria”. Ma sono tanti gli utenti a notare un dettaglio “scomodo”: “Fedez non è depilato sotto le braccia…”. E ancora: “Quanti peli in primo piano”. E c’è chi ci scherza su: “E dopo Muschio Selvaggio, la foto con il pelo era d’obbligo”. Dopo poco è arrivata la risposta di Fedez. Nelle stories, il rapper ha posta una foto dell’ascella che l’ha doppiata con una frase del documentario di Chiara Ferragni: “Io non volevo diventare famosa, non era questo il mio obiettivo”.

