Alena Seredova è una delle showgirl più amate in Italia. La donna, che ha 43 anni ed è originaria della Repubblica Ceca, ha avuto in passato un matrimonio con il portiere della Juventus Gianluigi Buffon. Lo ha sposato nel 2011 ed è stata insieme dal 205 al 2014. Insieme hanno concepito due bambini, nati rispettivamente nel 2007 e nel 2009. Poi ha conosciuto l’imprenditore Alessandro Nasi e si è legata nel 2015. Da lui ha avuto una figlia, venuta alla luce l’anno scorso.

Nelle scorse ore ha voluto condividere con i suoi fan di Instagram una bellissima immagine della sua casa. Anzi, ha voluto scegliere proprio un particolare non di poco conto. Ha mostrato la sua meravigliosa cucina. Qui, come ha affermato la diretta interessata, lei, suo marito e i figli si ritrovano per stare tutti insieme. Quindi, la considera il luogo più bello della sua abitazione. Non a caso ha scelto una didascalia particolare per far comprendere a tutti quanto ci tenga a questa parte della casa.















La cucina in questione è decisamente super lussuosa. Il colore è bianco, ma si possono intravedere il lavello, il rubinetto e le maniglie d'oro. Si tratta più nello specifico di una 'Bellagio' che fa parte del magnifico e costosissimo brand 'Marchi Cucine'. Lo stile è comunque abbastanza classico, ma la sua eleganza è davvero unica nel suo genere. Qui tutta la famiglia si riunisce sia per pranzare che per cenare ed è considerato un posto magico. Infatti, tutti conversano amorevolmente.















Alena Seredova ha quindi riportato nella didascalia della foto che la immortala seduta proprio in cucina: "Un momento tutto per me, finalmente! Nelle Instagram stories vi raccontavo durante questa quarantena che tutta la mia famiglia ha passato davvero tanto tempo in cucina, il cuore della nostra casa. Meno male che nella mia Bellagio Marchi Cucine c'è tutto lo spazio che serve! E voi? Qual è la vostra stanza del cuore?". E i suoi fan le hanno fatto grandissimi complimenti per la scelta.









Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alena Šeredová (@alenaseredova)

Rilassata, appagata, contenta di essere insieme alle persone per lei più care. Così l’ex modella di origine ceca naturalizzata italiana ha festeggiato nei giorni scorsi il suo compleanno con i figli Louis Thomas e David Lee, nati dal matrimonio con Gigi Buffon, il compagno Alessandro Nasi e la piccola di casa Vivienne Charlotte. Un momento che ha emozionato veramente tutti i suoi follower.

