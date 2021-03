Tiberio Timperi è uno dei conduttori Rai più amati dal pubblico e, come molti suoi colleghi, è anche molto attivo su Instagram dove condivide quotidianamente aggiornamenti anche della sua vita privata con i suoi 72mila e più follower. In tv conduce Unomattina in famiglia con la collega Monica Setta e su Instagram, tra paesaggi, foto ricordo e momenti di lavoro si mostra anche in vesti inedite che fanno impazzire il suo pubblico social.

Lo ha fatto anche pochi giorni fa, quando ha deciso di “darsi alla cucina”. Tiberio Timperi si è mostrato con zuccotto e mascherina in un selfie vicino all’impasto appena preparato per fare la pizza di Pasqua, come ha spiegato poi nella didascalia del post che in poco tempo ha collezionato parecchi like e commenti. (Continua a leggere dopo la foto)















“Oggi ho il look giusto per ‘spaccare’ sui social… e per fare le pizze dolci di Pasqua. Dai!” ha scritto sotto il conduttore Rai, ironico. Impossibile non notare il grembiule a fiori: “Complimenti Il grembiule è molto primaverile” e “Devo dire che le rose ti donano”, si legge tra i commenti. E ancora: “Grande!”, “Tiberione sempre al top”. (Continua a leggere dopo la foto)















Poco dopo, ecco un altro selfie inedito e scherzoso del padrone di casa di Unomattina in famiglia. Selfie che ha sempre a che fare con una prelibatezza e che ha fatto subito venire l’acquolina in bocca ai suoi fan. Questa volta Tiberio Timperi si è mostrato all’aperto, intento ad addentare un trancio di pizza con la mortadella, come ha rivelato tramite la didascalia allegata alla foto. (Continua a leggere dopo la foto)









Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Tiberio Timperi (@ttimperi)



Instagram a parte, per lui si prospetta un fine settimana di lavoro, anche se è Pasqua. Nonostante il weekend festivo, Unomattina in famiglia andrà infatti regolarmente in onda sabato, a partire dalle 8.30 per circa un paio d’ore, mentre domenica già dalle 6.30 per una lunga diretta fino a quando la linea passerà all’appuntamento dedicato alla Pasqua di A Sua Immagine con Lorena Bianchetti.

“Non potevo più restare”. Isola dei Famosi, Akash Kumar torna a parlare del suo addio. Spunta un retroscena legato alla sua salute