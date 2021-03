Sonia Lorenzini ha preso parte all’ultima edizione del ‘Grande Fratello Vip’, ma non è riuscita ad ottenere il traguardo finale. Nonostante questo, la sua visibilità è in incremento e praticamente ogni giorno tiene compagnia ai suoi follower, che la seguono con grandissima attenzione. Pochi giorni fa ha riferito di essere rimasta vittima di un incidente domestico. Infatti, mentre era intenta ad allenarsi si è improvvisamente bloccata con la schiena riportando questo problema fisico.

Inoltre, ha anche annunciato che dovrà operarsi a breve all’alluce valgo perché non riesce più a flettere il piede e si è anche bruciata, assaggiando i fagioli preparati dalla madre. In queste ore è tornata presente sul social network Instagram e ha confessato di essere in uno stato d’animo molto negativo. Le sue parole hanno messo in allarme i fan, che si augurano sia solamente un momento passeggero. Un vero e proprio malessere che ha voluto condividere con il popolo del web. (Continua dopo la foto)















Ha deciso di postare alcune Instagram stories e qui l’ex protagonista di ‘Uomini e Donne’ ha avuto uno sfogo molto forte. Ha subito fatto comprendere quale fosse l’argomento trattato, infatti le restrizioni governative provocate dal coronavirus non riesce più ad accettarle serenamente. Non è semplice dunque affrontare questa fase: “Sono veramente stanca emotivamente. Niente, è da ieri che non sto bene a livello psicologico. Voi lo sapete che io sono una che la mattina parte a bomba”. (Continua dopo la foto)















Sonia Lorenzini ha continuato: “Di regola ballo, rido, salto e scherzo. Sono molto provata. Sto cominciando ad accusare il colpo, so che voi credete nei miei super poteri, ma a volte questi mi abbandonano. Ci sono situazioni gravi e più importanti della mia. Però sono parecchio giù, fortunatamente ci sono due progetti che sto mandando avanti da sola con le mie forze in un momento particolare e critico”. E ha anche ammesso che le offese ricevute online hanno inciso parecchio. (Continua dopo la foto)









Su Instagram Sonia Lorenzini ha voluto concludere così il suo sfogo: “Sento un pochino il peso anche di tanta cattiveria che purtroppo avendo scelto di stare qui sui social sono costretta a ricevere tutti i giorni, ma qui apriremmo un altro capitolo. Questa situazione sta diventando pesante. Mi manca la vita normale, un caffè al bar, un pochino di stimoli dal mondo esterno. Saranno cose stupide però è così. Niente, è un momento paranoia, ogni tanto cedo”.

