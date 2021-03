Alessandro Borghese, la bella notizia comunicata al suo esercito di fan con un video su Instagram. Solo poche settimane fa il noto chef e volto della tv sempre attraverso un breve filmato social aveva raccontato di aver contratto il coronavirus, spiegando anche quali erano le sue condizioni di salute.

“Buongiorno a tutti, è il quinto giorno che sono chiuso nel mio bunker dopo aver preso il Covid” – aveva spiegato Borghese tra le sue Storie di Instagram – Che dire? Niente febbre per il momento, quindi tutto ok. Sono tutto acciaccato, ho le ossa rotte e la testa che mi gira. Ma la natura non ha più segreti per me (…) qualche cosa di buono l’ho imparato”. Anche in quella occasione non era mancata la sua ironia. (Continua a leggere dopo la foto)















Consapevole di essere stato fortunato per le buone condizioni di salute nonostante avesse contratto il virus, Alessandro Borghese aveva aggiunto: “Spero di levarmelo immediatamente di mezzo perché dovrò sostituirmi i reni, non so più come posarmi sul letto, mi giro e mi rigiro. A prescindere da questo, sono anche piuttosto fortunato quindi va bene così. Un bacione grande”. E ora, finalmente, è risultato negativo al virus. (Continua a leggere dopo la foto)















Lo chef e padrone di casa di ‘4 Ristoranti’ ha annunciato ai suoi oltre 1 milione e 600mila follower di Instagram con un simpatico video in cui lui muove le labbra, mentre a parlare in sottofondo è una delle figlie: “Ciao amici, oggi finalmente sono negativo e così posso riabbracciare le mie figlie e pure posso abbracciare Wilma. E così posso mettermi un pochino a giocare con le mie figlie”. (Continua a leggere dopo foto e post)









Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alessandro Borghese Official (@borgheseale)



Oltre al messaggio video, anche due immagini in cui Borghese abbraccia le sue bambine, Arizona e Alexandra. Poi questa didascalia: “Libero di abbracciarle! Grazie a loro, ho scoperto una forza che non credevo di possedere”. Ma ha anche voluto ringraziare i dottori che si sono presi cura di lui e i suoi fan: “Grazie mille a tutti voi, i vostri messaggi e il vostro grande affetto mi hanno dato un’incredibile speranza”.

