Stefano De Martino è reduce da una straordinaria esperienza con ‘Stasera tutto è possibile’, che ha collezionato risultati importantissimi in termini di ascolto. Nella serata del 29 marzo è andato in onda anche il meglio della sua trasmissione, che mancherà moltissimo al pubblico. Ma il conduttore è anche protagonista su Mediaset, infatti Maria De Filippi lo ha scelto come giudice fisso di ‘Amici’. E anche in questa avventura si sta destreggiando molto bene con la sua enorme simpatia.

Ma non sono mancati nemmeno momenti tesi, visto che non corre proprio buon sangue con l’insegnante di ballo Alessandra Celentano. In più di una circostanza lei lo ha punzecchiato per giudizi troppo discordanti con la professoressa. Qualche ora fa però Stefano è finito nella bufera per un’immagine pubblicata sul suo profilo Instagram. Mai si sarebbe aspettato di ricevere simili commenti, ma l’ex di Belen Rodriguez ha immediatamente replicato alle tante accuse. (Continua dopo la foto)















Stefano De Martino ha infatti postato una sua foto prima di iniziare un allenamento di tennis. Si è immortalato dunque con la sua tuta sportiva e una racchetta sulla spalla. Ha voluto salutare così i suoi follower, ma non tutti hanno apprezzato questa istantanea e hanno cominciato a criticarlo aspramente. Ha sì ricevuto una marea di complimenti per la sua bellezza, ma ha anche dovuto fare i conti con commenti velenosissimi che lo hanno costretto a intervenire pubblicamente. (Continua dopo la foto)















Il giudice di ‘Amici’ ha dunque letto messaggi negativi: “Ma non si può giocare nei campetti per le restrizioni Covid”, “Ma non è vietato fare sport nei circoli sportivi?”, “Stefano De Martino può giocare e io pur avendo lo stesso cognome non posso per le restrizioni Covid. E chest è”. Lui ha subito risposto con eleganza e pungente ironia: “Se sei tesserato alla Fit, puoi giocare anche con un altro cognome”. E a questo punto è stato acclamato da tutti i suoi innumerevoli fan. (Continua dopo la foto)









Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Stefano De Martino (@stefanodemartino)

Durante la sua ospitata a ‘Domenica In’, Belen Rodriguez è tornata a parlare di Stefano: “Io credo che i bambini si rendano conto quando i genitori ce la mettono tutta. Quando in una famiglia ci sono dei problemi, credo che la famiglia abbia il diritto di riprovarci anche per i figli. Quando lui ha vissuto questo ritorno con Stefano, ha capito che non andava. Non era cattiveria, semplicemente non andava. Si rassegnano perché vedono che ce l’hai messa tutta”.

“Posso finalmente urlarlo!”. Giulia Salemi, che colpaccio. La notizia era nell’aria ma ora arriva la conferma