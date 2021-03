Giulia Salemi ha stupito tutti nell’ultima edizione del ‘Grande Fratello Vip’. Ha trovato il suo amore, Pierpaolo Pretelli, con il quale la relazione sentimentale procede benissimo. Ha anche lanciato una sua nuova collezione di costumi da bagno in vista dell’estate, anche se su questo importante traguardo sono esplose numerose polemiche. Infatti, è stata accusata di aver copiato la linea di bikini da un sito cinese. Ma le grandi novità non si sono fermate qui, infatti ha fatto un altro grande annuncio.

L’influencer italo-persiana ha aspettato un po’ prima di comunicarlo ai suoi follower, ma adesso che il tutto è ufficiale non ha potuto fare altro che condividere con i fan questo momento entusiasmante. Molto presto la vedremo nuovamente all’opera e siamo certi che avrà un seguito notevolissimo. Giulia è praticamente al settimo cielo, come ha fatto sapere lei stessa, e spera che questo entusiasmo della vigilia possa accompagnarla per tutta la durata dell’esperienza lavorativa. (Continua dopo la foto)















Giulia Salemi sarà dunque protagonista di un nuovo programma che andrà in onda tra poco: “Giulia Salemi conduce Salotto Salemi, il format nato su Instagram in onda dal 16 aprile su Mediaset Play. Ho aspettato fino all’ultimo per dirvelo, ma ora posso urlarlo e adoro leggere il titolo del comunicato. Salotto Salemi ha una nuova identità ed una vera e propria scenografica totalmente pink. Avrò sei ospiti pazzesche che si affideranno alle mie mani per creare su di loro un make up stile Salemi”. (Continua dopo la foto)















La giovane ha continuato: “L’obiettivo è quelle di metterle a proprio agio per regalarvi una versione ‘no filter’ dei nostri pensieri. Questo è il primo programma interamente condotto da me. Giulia sei felice? Sì”. Tra i primi a commentare c’è ovviamente Pierpaolo: “Felice anche io di te. Brava piccola”. E altri hanno scritto: “Giulia, te lo meriti. E non sottovalutarti mai”, “Sempre più fieri di te”, “Meriti il meglio, non vedo l’ora”, “Bravissima Giulia”, “Complimenti cucciola, è solo l’inizio”. (Continua dopo la foto)









Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giulia Salemi (@giuliasalemi)

Intanto, nelle scorse ore l’ex fidanzato di Giulia Salemi, Abraham Garcia, ha detto a ‘Nuovo Tv’: “Stai attento. In ogni reality show Giulia aveva una finta storia d’amore. Mi sono sentito usato da lei”. Nell’ospitata del 28 febbraio a Live Non è la d’Urso, la Salemi ha detto di non voler incontrare il suo ex Abraham Garcia, e la motivazione è stata semplice: il rispetto al suo amato Pierpaolo.

“Una sorpresa col botto”. Stefano De Martino, questa volta il ‘regalo’ di Maria De Filippi è pazzesco