Brutte notizie per Elga Enardu, la sorella di Serena Enardu. Attraverso alcune Instagram stories pubblicate sul suo profilo social ufficiale ha confessato di non essere in buone condizioni di salute. Un periodo davvero da dimenticare per l’ex tronista di ‘Uomini e Donne’, che non si aspettava di dover vivere un momento del genere. Sicuramente molto preoccupati i suoi follower, che hanno seguito con ansia e tristezza le parole proferite dalla donna sul noto social network.

Nei giorni scorsi ha rivelato di essere andata a Roma per potersi sottoporre ad un intervento di rinoplastica. “Sto bene, sono molto tranquilla. L’intervento che andrà a fare non è il segreto di Pulcinella. Tutte voi sapete di che cosa si tratta”. Poi, mostrandosi in diversi video registrati anche in clinica con a fianco sempre Serena Elga ha spiegato che si tratta di un intervento di rinoplastica terziaria per risolvere dei problemi sia funzionali che estetici. Ora questo imprevisto negativo. (Continua dopo la foto)















Elga Enardu è quindi risultata positiva al coronavirus. Il male di oggi ha colpito anche l’ex protagonista del dating show di Maria De Filippi, la quale non è affatto asintomatica. Ha infatti rivelato di non essere per nulla in gran forma. Dopo essersi sottoposta al tampone, che purtroppo ha dato esito positivo, ha iniziato ad avvertire i primi contraccolpi fisici. Adesso sta un po’ meglio, ma ha dovuto fare i conti con dolori davvero forti, che l’avevano fatta preoccupare notevolmente. (Continua dopo la foto)















La donna ha quindi rivelato: “Sono distrutta. Il Covid inizia a palesarsi. Mi sento fracassata, ho la febbre e dolori muscolari e alle ossa. Sono stata male male, adesso mi sto riprendendo. Cerco di reagire, è più forte di me, non posso farmi abbattere da questo malessere”. La speranza dei fan di Elga Enardu è che ormai il peggio sia definitivamente alle spalle e che possa ristabilirsi in fretta. Ovviamente dovrà continuare ad osservare l’isolamento domiciliare come prevede la legge. (Continua dopo la foto)









Anche ad inizio anno Elga non era stata bene ed era finita in ospedale: “Il 2021 mi ha già messa a dura prova, e lo dico con cognizione di causa, per il semplice motivo che vi faccio vedere anche del brutto che mi accade, perché ritengo di dovervi rendere partecipi di quelle che sono situazioni non sempre frivole, leggere. Probabile che io abbia un’appendicite”, aveva detto.

