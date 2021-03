“Cellulite, smagliature, pancia e ancora 10 kg in più…”. Lo aveva promesso ai suoi fan e allora “Eccomi qua”: la ex protagonista di Uomini e Donne, che ha da poco partorito il suo secondogenito, non ha paura di mostrare i segni rimasti sul corpo e così, a 21 giorni esatti da quando ha dato alla luce il piccolo Tommaso si riprende in mutande e reggiseno.

Poi scherza sul fatto che la “panza c’è, e pure parecchia” e poco dopo annuncia: “Vedremo un po’ come succede a questo fisico”. Lei è la bella Giorgia Lucini, ex tronista di UeD e mamma bis dallo scorso 8 marzo. Era stato il suo compagno Federico e già papà del loro primogenito Riccardo a dare il lieto annuncio tra le Storie di Instagram. (Continua a leggere dopo la foto)















“Alle 8.35 di oggi 8 marzo 2021 – aveva fatto sapere Federico tra le Storie– É nato quel gran figo di Tommaso Loschi. Mamma Gio sta bene anche se un po’ intontita (ma solo poco più del solito). 3,980 kg per 55 cm di ragazzone”. La sera precedente Giorgia aveva comunicato ai follower che era stata ricoverata in vista del cesareo programmato proprio per lunedì e nel tardo pomeriggio dell’8 è arrivata anche la prima foto del piccolino. (Continua a leggere dopo la foto)















L’annuncio della gravidanza, invece, era arrivato dai canali social di lei e aveva come protagonista il primogenito Riccardo. La Lucini, che era tronista nella stagione 2011/2012 di UeD e alla fine aveva scelto Manfredi Ferlicchia e con lui aveva partecipato anche a Temptation Island, ha un rapporto molto diretto coi fan di Instagram, dove conta oltre 600mila seguaci. (Continua a leggere dopo le foto)









Durante la gravidanza, Giorgia si è sempre mostrata a suo agio con un corpo in continuo cambiamento: “20kg in più, ma di puro amore – aveva dichiarato prima della nascita del piccolo Tommaso – ecco perché sto bene con me stessa e mi sento bella, nonostante tutti i cambiamenti che il mio corpo ha avuto!”. A ridosso del parto si era mostrata con orgoglio, senza veli e ora, 21 giorni dopo, l’influencer non ha paura di farsi vedere con qualche inestetismo della pelle o delle rotondità legate alla gravidanza.

