“Nuovo arrivo in famiglia!”. Antonella Clerici, gioia incontenibile in casa. Soprattutto per la figlia Maelle

Antonella Clerici è una delle conduttrici più amate della tv italiana. Il suo modo di fare cattura i telespettatori che la seguono con grande affetto. In molti seguono il suo cooking show È sempre mezzogiorno: dopo qualche anno di assenza è tornata con il suo garbo a fare visita nelle case degli italiani con un nuovo programma scritto interamente dalla conduttrice, un format che mette insieme cucina televisiva e cucina social che negli ultimi tempi si è fatta spazio nella quotidianità delle persone.

Un successo che è figlio di tanto lavoro e sacrifici che la bella Clerici ha affrontato durante la sua carriera. Non si è mai fermata, anche durante alcuni momenti di sconforto, ha sempre tenuto duro ed ha saputo andare avanti anche quando le cose erano difficili. Il pubblico del piccolo schermo l'adora e la segue costantemente anche sui social, dove la conduttrice si diverte a postare foto e video che la ritraggono.















Nelle ultime ore è tornata a comunicare con i suoi tantissimi follower di Instagram. Sui social ama condividere davvero di tutto, in particolare episodi che riguardano la sua vita privata. Con uno scatto dolcissimo non ha potuto fare a meno di annunciare al suo pubblico riguardo a un nuovo arrivo in casa. Infatti in casa Clerici-Garrone c'è una new entry. E, come mostrato dalla diretta interessata su Instagram, è davvero speciale. 'Benvenuto Simba', ha scritto Antonella a corredo di questo scatto stupendo.















"È arrivato Simba, il labrador di Maelle. La storia si ripete come il cerchio della vita. Benvenuto a casa', ha scritto Antonella Clerici di uno scatto che riprende il dolcissimo Simba in compagnia di sua figlia Maelle. La Clerici non ha mai fatto mistero che ha sofferto tanto per la scomparsa del suo amato cane Oliver, ma ora pare che abbia tutta la voglia di accudire Simba il cucciolo che ha già fatto breccia nel cuore di Maelle.









Oliver è stato il cane di Antonella Clerici per 15 anni e in più di un’occasione la conduttrice si era spinta a definirlo “il mio primo figlio”. Quando il cane morì lo annunciò in diretta mentre conduceva La Prova del cuoco e si mostrò in lacrime al pubblico: “Scusate se oggi non sono la solita. So che ci sono lutti molto più gravi e che sono eccessiva, ma mi dispiace tanto. Scusate se in questi giorni sarò un po’ così, poi pian piano, come tutte le cose, passerà … Grazie a tutti”. Il cane era affetto da una grave malattia che ne minava la salute già da qualche tempo e la sua età, avanzata anche per un cane della sua razza, rendeva difficoltosi i trattamenti.

