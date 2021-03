Da qualche giorno Gianni Morandi è tornato sui social. Si era mostrato con le mani e le ginocchia fasciate nel primo video girato dalla moglie Anna, che lo ritraeva nel Centro Grandi Ustionati dell’ospedale Maurizio Bufalini di Cesena mentre passeggiava nel corridoio: “Sì, sono stato veramente fortunato”, aveva detto il cantante.

Accanto al video postato sui suoi profili social Morandi aveva scritto: "21 marzo. È il primo giorno di primavera e il decimo giorno di degenza in ospedale. Sono ricoverato al Centro Grandi Ustionati dell'ospedale Maurizio Bufalini di Cesena, un'eccellenza della nostra regione. La prima cosa che voglio fare è ringraziare tutta la straordinaria squadra che mi assiste quotidianamente, guidata dal primario dottor Davide Melandri. Con grande professionalità, tutti mi stanno aiutando a superare questo momento così delicato e difficile, ora è tempo di cominciare a muoversi. Questi sono i primi passi…. Video di Anna".















Dieci giorni fa, Morandi si è ustionato nel giardino della sua casa cadendo nel fuoco acceso per bruciare delle sterpaglie. "Arriva sempre un momento in cui abbiamo bisogno di chi ci ama", anche quando "è più dura del previsto", aveva spiegato ancora il cantante che oggi si mostra senza le bende alla mano sinistra. "28 Marzo. Dall' ospedale "Bufalini" di Cesena, buona domenica delle Palme a tutti…Foto di Yash", scrive.















Sotto una sfilza di commenti: "Ciao Gianni, nella vita i momenti difficili non mancano mai, ma tu sei un esempio di forza e di caparbietà che ne uscirai alla grande anche stavolta, con l'aiuto della tua umiltà e della classe che ti contraddistingue….buona domenica anche a te!", scrive un'utente. E ancora continuano.











“Grazie Gianni sei speciale non ti dimentichi mai di noi anche in questo momento di grande sofferenza per te. Ti dono anch’io l’ulivo della pace perché è simbolo di gioia e serenità tutta quello che tu meriti. Buona Domenica delle Palme a te e ai tuoi cari e un forte abbraccio”.

