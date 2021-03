Elettra Lamborghini è uno dei personaggi più stravaganti e amati sui social network. Ovviamente è una bravissima cantante, ma è soprattutto sui social network che la gente la segue con enorme interesse. Certo, nonostante abbia una batteria di fan, c’è sempre qualcuno che la attacca e la critica. E lei ha voluto rispondere una volta per tutti a tutte le insinuazioni sul suo conto. Come sapete, sta lavorando in veste di opinionista a ‘L’Isola dei Famosi’, ma è attiva anche su Instagram.

Da poco è stata in grado di sconfiggere il coronavirus, anche se ha ammesso di aver avuto parecchie difficoltà legate soprattutto alla debolezza e alla sensazione di solitudine. Alcuni l’hanno accusata di essersi rifatta un po’ troppo e Elettra Lamborghini ha quindi pubblicato alcune foto corredate da una spiegazione, che spera sia definitiva. In pochissimo tempo i fan l’hanno inondata di messaggi positivi e l’ereditiera sarà sicuramente rimasta molto felice di questi apprezzamenti ricevuti. (Continua dopo la foto)















In particolare è stato sempre il lato B a far avere molti dubbi agli utenti. Alcuni ipotizzano che se lo sia ritoccato ampiamente, ricorrendo alla chirurgia estetica, vista la grande abbondanza. Ma Elettra Lamborghini ha spedito al mittente queste voci ed ha smentito in modo categorica di aver fatto dei ritocchini. Tutto sarebbe quindi naturale al 100%. Ha infatti scritto, anche in modo scherzoso: “I’m a nasty girl fantastic este culo es nattural no plastik”. E si è mostrata dunque in leggins. (Continua dopo la foto)















Oltre 521 mila i mi piace conquistati da Elettra Lamborghini. Che ha potuto leggere anche questi commenti: “Mamma mia, sei la regina”, “Vorrei poterti sposare”, “Che bel fisico e lato B che hai”, “Sei favolosa e sarai sempre il mio idolo”. Altri hanno aggiunto ancora: “Quel tuo sedere è più grande che mai”, “Quanto sei bella”, “La più bella in assoluto”, “Ma che caldo che fa…”, “Una meraviglia”. Dunque, una vera e propria apoteosi nei confronti della bellissima giovane. (Continua dopo la foto)









Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elettra Lamborghini (@elettralamborghini)

Sulle polemiche su Daniela Martani a ‘L’Isola dei Famosi’ è intervenuta proprio Elettra, che però ha travisato il nocciolo del problema. La questione, infatti, non verte tanto sulla scelta di essere vegana, quanto sul no ai vaccini: “Daniela la vedo un po’ insipida, però i vegani non hanno vita facile. Vengono visti un po’ come alieni, l’ho visto sulla mia pelle. Deve darci altri spunti per parlare di lei”.

