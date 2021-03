Beatrice Valli è una delle influencer più belle e seguite sui social network. Ha inoltre creato una meravigliosa famiglia concependo ben tre bambini. Inevitabilmente le gravidanze l’hanno però segnata, infatti il suo corpo ha avuto dei cambiamenti molto netti. Lei non ha però alcuna vergogna e nelle ultime ore ha voluto lanciare il suo ennesimo messaggio positivo ai suoi follower. Un post che ha catturato l’attenzione di tutti e che ha riscosso ovviamente una marea di reazioni.

Non ha nessuna voglia di utilizzare filtri, ma ha intenzione sempre di mostrarsi così com'è, con tutte le imperfezioni del caso. A corredo delle immagini emblematiche che ha postato su Instagram ha anche scritto un meraviglioso messaggio, rivolto a tutti i suoi seguaci. Un vero e proprio appello, che sarà stato condiviso da migliaia di persone. Ma andiamo a vedere nel dettaglio cosa ha proposto Beatrice Valli e perché queste sue istantanee hanno così tanto fatto rumore in queste ore.















Beatrice Valli ha dunque pubblicato degli scatti che la riprendono con gli inevitabili segni della gravidanza. Infatti, ha delle smagliature sui fianchi, sotto ad un seno che è diventato gonfio e pesante. Ma l'influencer ha esclamato: "Le cose che ci fanno sentire insicuri devono diventare la fonte del nostro benessere. A volte le cose più belle sono quelle che proviamo a nascondere, sia per quanto riguarda il nostro corpo, ma anche per quanto riguarda il nostro carattere. Siate voi stessi, a qualsiasi condizione".















Beatrice Valli ha ricevuto oltre 154 mila mi piace e ha potuto leggere con enorme piacere messaggi di questo tenore: "Questa foto mi ha commosso, è davvero bello che un influencer faccia un gesto così. Non esistono persone perfette, siamo perfette nelle nostre imperfezioni", "Amo questa immagine e amo te", "Quei segni sono i segni di un amore eterno", "Ci fai sentire meno sole". E ancora: "Io in questa foto vedo solo una bellissima donna, non capisco cosa ci sia da renderti insicura".









Alcuni mesi fa Beatrice Valli aveva fatto preoccupare i fan per la figlia Azzurra: “Abbiamo fatto degli accertamenti a torace e polmoni e gli esami hanno rilevato una broncopolmonite in atto al polmone destro. Da due settimane abbiamo iniziato una cura, ma ci vorrà un po’ di tempo. Avendo Alle e Bianca che vanno a scuola e portano a casa di tutto ci può stare. Sono due mesi e mezzo che non ne veniamo fuori”.

