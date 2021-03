Si è parlato fino allo sfinimento del colore reale degli occhi del bellissimo, e oramai eliminato dall’Isola dei Famosi, modello Akash Kumar. Il toto-occhi continua senza interruzioni e proprio nelle ultime ore il modello, ripreso in mano il suo profilo Instagram dopo l’eliminazione dal reality, non si è posto nemmeno un freno.

Abbiamo già visto come Akash Kumar abbia attaccato Tommaso Zorzi ed Elettra Lamborghini, etichettandoli come 'morti di fama'. Poi ha postato la foto del proprio passaporto, per dimostrare il suo nome reale. Infine, ha voluto dare una lezione alle malelingue, pubblicando una foto di quando aveva quattro anni per rimarcare come avesse anche a quella giovane età gli occhi chiari.















"Avevo quattro anni occhi chiari". Lo scatto pubblicato su Instagram da Akash Kumar non è però una foto originale, bensì una fotografia scattata con lo smartphone ad una foto cartacea. Insomma, la qualità è pessima e non è che il colore degli occhi di quel piccolo Akash si capisca molto. Ma tant'è, il giovane e bellissimo modello alla sua autenticità ci tiene eccome!























“Non so perché la gente sostenga questo, non ho fatto alcun tipo di intervento. Questi sono i miei veri occhi, non porto neppure le lenti a contatto. Forse dobbiamo chiamare un chirurgo in studio per mettere a tacere tutti… mia madre ha addirittura postato sui social delle foto di me da bambino. Il colore dei miei occhi è naturale. Chi pensa il contrario si fa ingannare dal contrasto che c’è tra la mia pelle molto scura e gli occhi, che così risaltano di più. Ma sono i miei, identici a a quella di mia madre Tania”. (Continua dopo le foto)

“Il mio vero nome è Akash Kumar. Pablo Andreis Romeo è il nome d’arte che un agente mi ha affibbiato qualche anno fa e che neppure mi piaceva tanto. Ma dovevo lavorare – ho dovuto aiutare mia madre a sconfiggere due tumori – e quindi andava bene tutto. Poi ho deciso di usare il mio nome di battesimo e devo dire che da allora la mia carriera nel mondo della moda è decollata”.

