Giornata importantissima per l’attrice Elena Sofia Ricci, che sul suo profilo Instagram ha voluto fare una bellissima dedica alla sua adorata figlia Emma in un giorno davvero speciale. Lei è autentica protagonista nel piccolo schermo, visto che la fiction Rai ‘Che Dio ci aiuti’ è seguitissima da milioni e milioni di telespettatori. Negli ultimi anni ha aumentato a dismisura il suo successo e la tv pubblica italiana non potrebbe proprio fare a meno delle sue interpretazioni stellari.

La donna però è abbastanza attiva anche sui social network e stavolta ha voluto pubblicare una carrellata di immagini della figlia. E quanto è cresciuta, infatti l'ha prima fatta vedere da piccolina e poi ha postato anche immagini che la ritraggono oggi in versione ragazza. Emma è di una bellezza incantevole ed ovviamente non poteva che avere i lineamenti splendidi della mamma. Le parole a corredo delle istantanee hanno commosso praticamente tutti: vediamo cosa ha scritto.















La figlia di Elena Sofia Ricci ha raggiunto i 25 anni di età e in occasione del compleanno il genitore ha fatto questa dedica meravigliosa: "Emma tesoro, è già passato un anno dal compleanno 2020 in lockdown. Siamo ancora chiamati al sacrificio e al più profondo rispetto delle regole e della nostra specie. Sei una ragazza sensibile e così attenta a chi ti sta accanto. Non è facile la vita per voi ragazzi che avreste dovuto spiccare il volo in questo tempo, freschi di laurea, proiettati sul futuro".















L'attrice ha continuato: "Costretti invece a fare i conti con una realtà molto difficile. Ma io sono fiduciosa che quando tutto questo sarà passato, voi vi rimboccherete le maniche e comincerete a rendere questo mondo migliore. E sono certa che il tuo contributo sarà prezioso. Tanto orgogliosa di quello che sei, ti voglio tanto bene anima speciale. Auguri dalla mamma". Tra i commenti quelli di Tosca D'Aquino: "Tanti auguriii", Patrizia Pellegrino: "Auguri Emma" e un cuore di Cristiana Capotondi.









La figlia Emma di Elena Sofia Ricci è la primogenita dell’attrice. Attualmente è intenta a studiare recitazione e sta cominciando a lavorare nel mondo cinematografico e della televisione. Infatti, proprio l’anno scorso ha interpretato un ruolo nella fiction ‘Vivi e lascia vivere’, proprio in compagnia della madre. La 25enne ha anche una sorella minore di 16 anni che si chiama Maria.

