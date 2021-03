Fabrizio Corona è probabilmente nel periodo più difficile e duro della sua vita. Dopo essersi inflitto atti autolesionistici ed essersi ferito, è stato trasferito in un reparto psichiatrico dell’ospedale. Il 22 marzo scorso però è stato prelevato dagli agenti e portato nel carcere di Monza, dove dovrà scontare un’altra pena dietro le sbarre. Le sue condizioni psico-fisiche sarebbero molto precarie, come confidato dall’avvocato dell’ex re dei paparazzi qualche giorno fa. E ora è proprio lui a parlare nuovamente.

Attraverso un post presumibilmente scritto da un suo fidato collaboratore, Corona ha affidato il suo pensiero al social network Instagram. Ciò che ha affermato l’ex di Asia Argento sta facendo stare col fiato sospeso migliaia di suoi fan. Le sue considerazioni sono infatti molto intense e fanno intuire che il suo umore sia ai minimi storici. Lo sfondo scelto per il post è stato di colore nero, a dimostrazione dello stato d’animo. E il testo a corredo ha lasciato tutti con un senso di estrema amarezza. (Continua dopo la foto)















Fabrizio Corona ha dunque esclamato: “Mi manca da morire il mare, l’oceano, nuotare a cielo aperto ai confini del mondo senza dare conto e giustificazioni a nessuno. Mi manca da morire la mia libertà, la mia vita, la possibilità di svegliarmi e dire oggi parto e vado dall’altra parte del mondo. Mi manca vivere, mi manca la semplicità della vita. Sono 10 anni che vivo così e sono stanco. Molto stanco”. Immediate le reazioni dei suoi follower, che gli hanno manifestato grande vicinanza. (Continua dopo la foto)















Sotto il post di Fabrizio Corona c’è dunque chi ha commentato: “Non mollare, Corona libero”, “La giustizia italiana non fermerà la voglia di rivalsa per chi crede in se stesso, forza Fabri”, “Fabrizio devi uscire, sono con te, lo spero di cuore”, “Basta, liberatelo”. E altri hanno ancora aggiunto: “Resisti Fabry, resisti”, “Ma fate uscire quest’uomo, poverino”, “Io ti adoro e lotterò per te”, “Che ingiustizia che ti stanno facendo”, “Mi dispiace, questo accanimento prima o poi dovrà finire”. (Continua dopo la foto)









Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Fabrizio Corona (@fabriziocoronareal)

Questo quanto aveva affermato su Fabrizio Corona il legale difensore Ivano Chiesa: “Sta molto male, sono 12 giorni che non mangia, è imbottito di psicofarmaci e si regge a malapena in piedi, mi chiedo dove è finita l’umanità in questo Paese, non riconosco più il mio Paese. Non ho mai visto le dimissioni da un ospedale con trasferimento in carcere alle 23”.

“Se n’è andata”. Uomini e Donne, caos dietro le quinte: la dama lascia la trasmissione. È successo a pochi minuti dalla diretta