Mara Venir è la regina incontrastata degli ascolti sulla Rai. Nonostante sia arrivata alla veneranda età di 70 anni, continua ad inanellare successi su successi con la sua ‘Domenica In’. Ogni settimana è in grado di stupire e la sua puntata speciale di qualche settimana subito dopo Sanremo 2021 è stata meravigliosa e apprezzata da tutti. Ma la conduttrice della televisione pubblica italiana è anche super attiva sui social network, dove condivide molti aspetti della sua vita privata.

Oltre ad amare alla follia suo marito, lei ha comunque un affetto incredibile nei confronti di tutta la sua famiglia. A proposito del coniuge, Mara Venier era esplosa di rabbia in passato per una bruttissima fake news fatta circolare in rete. Infatti, era stato comunicato il decesso della sua dolce metà e tutto questo le aveva arrecato un dolore grandissimo. Subito amici e colleghi le avevano comunque manifestato grande vicinanza. Ora invece un post bellissimo in compagnia dei “suoi amori”. (Continua dopo la foto)















Prima di questo post che stiamo per riferirvi nel dettaglio, aveva voluto fare i complimenti all’attrice Matilda De Angelis, ospite di ‘Domenica In’: “Non ridevo così da un anno, ne avevo proprio bisogno. Sei fantastica”. E anche la collega Alessia Marcuzzi aveva commentato l’ospitata: “Sono morta”. Adesso ha pubblicato una fantastica immagine con i suoi amatissimi nipoti, Giulio e Claudio, che sono figli di Elisabetta Ferracini e di Paolo. I due hanno attualmente 19 e 4 anni. (Continua dopo la foto)















Mara Venier ha taggato Giulio e ha inserito l’hashtag #claudio e ha scritto nella didascalia: “Amori miei”. A corredo anche tre cuori rossi. L’istantanea ha riscosso un successone, infatti hanno postato messaggi tra gli altri Nino D’Angelo: “Quanto siete belli”, Caterina Balivo: “Oh mamma, Giulio un modello” ed Elisabetta Gregoraci: “Che belli”. Ma tantissimi fan comuni hanno voluto scrivere un pensiero affettuoso oltre ad averle regalato l’incredibile risultato di oltre 48 mila like. (Continua dopo la foto)









Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Mara Venier (@mara_venier)

Per quanto riguarda gli aspetti lavorativi, Domenica In andrà in onda fino alle prime settimane di giugno 2021, salvo poi interrompersi per la lunga pausa estiva. Questo annuncio è stato fatto da Mara Venier in persona, nel corso della puntata di ieri, domenica 21 marzo 2021. Rimane segreta, invece, la data ufficiale, ma il periodo di conclusione è per certo il sesto mese dell’anno.

“Qualcosa si sta muovendo”. ‘La vita in Diretta’, Anna Falchi senza filtri: è successo poco prima del suo arrivo in studio