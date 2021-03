“Finalmente”. Simona Ventura, la bella notizia. Anzi, bellissima. E lo fa sapere così

Dopo lo scontro televisivo con Matteo Bassetti, direttore della Clinica di malattie infettive dell’ospedale San Martino di Genova, Simona Ventura è tornata a farsi sentire sui social. In molti le hanno manifestato stima e affetto e si sono schierati dalla sua parte dopo lo scambio di battute con il medico negli studi di Cartabianca. Bassetti ha lanciato diverse provocazioni alla Ventura, parlando di lauree in medicina e dicendole di tornare a fare la conduttrice.

A proposito dello scontro, Simona Ventura ha spiegato perché ha usato toni diversi da Bassetti e cosa intende fare ora: “Per me sarebbe stato troppo facile entrare sullo stesso terreno di queste provocazioni, rispondere a tono. A me le cose facili non piacciono, scelgo sempre la strada più difficile. Credo che la strada del silenzio sia quella giusta”. (Continua dopo la foto)















Insomma pare proprio che Simona Ventura non abbia voglia di andare oltre e allo stesso modo ha voluto sottolineare che lei è dalla parte dei medici, degli infermieri e di tutti gli operatori sanitari che combattono in prima linea contro il Covid. Quindi il fatto di aver avuto una discussione con l’altro ospite della Berlinguer non deve assolutamente mettere in discussione la stima e la fiducia che lei ha verso i medici. (Continua dopo la foto)















Ma Simona Ventura ha utilizzato i social per informare tutti i suoi follower delle sue condizioni di salute. Infatti qualche giorno fa è risultata positiva al Covid. E nelle ultime ore è arrivata la bella notizia. La conduttrice è guarita e probabilmente nella mattinata di mercoledì 24 marzo ha saputo della negatività anche perché in occasione della puntata di Cartabianca non ha detto nulla. (Continua dopo la foto)









Isolamento domiciliare finito per lei e per la sua famiglia. Non è stato necessario il ricovero, ma sono stati giorni lunghi e difficili alla stessa maniera. La Ventura ha pubblicato un video su Instagram in cui ha annunciato che sono tutti negativi. “Uscire da una cosa del genere è un sollievo”, ha annunciato. Quindi ha spiegato che è stato un periodo formativo e profondo per lei e i suoi cari. Hanno provato sensazioni che andavano dalla paura che le cose potessero peggiorare alla speranza di diventare negativi. Un periodo che non dimenticheranno mai.

Vittoria, un giorno di vita e già trendy la figlia di Chiara Ferragni: quanto costa il look rosa