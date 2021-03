Alessia Marcuzzi è ancora al timone de Le Iene in coppia con Nicola Savino ma è anche lanciatissima nel mondo dell’imprenditoria. Martedì sera la bella conduttrice era sul palco del popolare show di Italia1 e, non è una novità, ha dato lezioni di stile.

Per l’ultima puntata che come sempre ha regalato al pubblico informazione ma anche divertimento, la bella Alessia indossato un abito grigio e corto di ‘Patrizia Pepe’ arricchito da una cintura bianca a vita alta, dello stesso brand. Il prezzo del vestito a cui ha abbinato delle scarpe dal tacco vertiginoso di colore rosso? Costa circa 298 euro. Ma passiamo ora all’altro lato della vita professionale della Marcuzzi, che ha da poco lanciato una serie di prodotti per il corpo unisex. (Continua a leggere dopo la foto)















Nemmeno a dirlo, ha dato il via alla campagna pubblicitaria sul suo affollato profilo Instagram. Per il debutto della sua linea di bellezza, Alessia Marcuzzi ci ha messo la faccia e soprattutto il corpo: ha posato senza veli, in compagnia di altre persone. Nulla di volgare, a dire il vero, ma a diversi utenti non è piaciuta l’idea e l’hanno travolta di critiche. (Continua a leggere dopo la foto)















Da “vergogna” a “che bisogno c’era di svestirsi”, passando per “Chissà che ne pensa il marito”, fino a chi se l’è presa perché nelle foto non si rispettano le distanze anti Covid. Vero è che al contrario tanti hanno apprezzato la creatività di Alessia, che ha spiegato l’intento è quello di ispirare ciò che in questo momento storico manca di più, il contatto fisico. E sono diversi i vip rimasti positivamente colpiti positivamente da questa campagna. (Continua a leggere dopo foto e post)









Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alessia Marcuzzi (@alessiamarcuzzi)

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alessia Marcuzzi (@alessiamarcuzzi)



Tra i tanti apprezzamenti spiccano quelli di Emma Marrone, Elisabetta Canalis, Laura Chiatti, Marina La Rosa, Guenda Goria e Giulio Golia, che le scrive: “Averlo saputo io avrei posato, sai che successone”. Anche Rudy Zerbi commenta con ironia: “Adesso tu mi devi spiegare perché non hai scelto me come modello. Cos’ha quello lì che io non ho?”. E Elisa D’Ospina, sempre sotto alla foto col modello: “Quante hanno cliccato sulla foto sperando di trovar taggato lui?”.

