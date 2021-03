“Ciao Vittoria”. Ferragnez, Leone vede per la prima volta la sorellina: tutti sciolti

Un giorno di vita e già una star dei social. Vittoria Lucia Ferragni, la secondogenita di Chiara Ferragni e Fedez, è venuta al mondo martedì 23 marzo 2021 e la sua nascita è stata acclamata da milioni di follower dei famosi genitori che su Instagram li hanno aggiornati, storia dopo storia, sulla dolce attesa.

La prima foto social della piccola ha conquistato oltre 6 milioni di like solo sui profili di Chiara e Federico e non è sfuggito il cappellino che indossa Baby V nel suo debutto social: è parte della collezione Chiara Ferragni Brand che fa dell'occhio un ormai inconfondibile segno distintivo. Stesso discorso per la tutina rosa, che sfoggia nella nuova foto pubblicata dalla mamma di cui, è ovvio, è già testimonial.















La nascita di Vittoria, che arriva a tre anni esatti da quella del primogenito dei Ferragnez, Leone, avvenuta il 19 marzo del 2019, e dal matrimonio, celebrato a Noto, in Sicilia, nel settembre dello stesso anno. "Grazie a tutti per i messaggi. Sono un po' provato ma è andato tutto bene", ha detto Fedez durante conferenza stampa di 'Lol: chi ride è fuori', il nuovo comedy show 'Amazon Original' italiano, di cui è conduttore insieme a Mara Maionchi.

















Ora, mentre Chiara delizia i fan con nuove foto dell'ultima arrivata in famiglia, tutti aspettano il ritorno a casa. Soprattutto Leone, diventato fratello maggiore. Ovviamente lui è a casa e solo tra pochi giorni incontrerà per la prima volta la piccola Vittoria. Nell'attesa però Leo, che solo qualche giorno fa ha compiuto tre anni, ha conosciuto la bambina tramite una videochiamata.









“Ciao Vittoria”:

Per la storia pubblicata da Fedez su Instagrampic.twitter.com/ITQZx24MLD — Perché è in tendenza? (@perchetendenza) March 24, 2021



Il momento, che nemmeno a dirlo è stato condiviso sui social, ha emozionato tutti e figuriamoci i neo genitori bis. Nel breve filmato infatti si vede e si sente Leone salutare mamma e papà e la sorellina: “Ciao Vittoria, non vediamo l’ora di vederti”, ha detto commuovendo anche Chiara, che in quel momento aveva in braccio Baby V per fargliela vedere.

