“Ora posso dirlo, c’è una grande sorpresa”. Stefania Orlando, la bellissima notizia dopo l’assenza dai social

Nei giorni scorsi Stefania Orlando ha rilasciato una intervista a Vanity Fair in cui ha raccontato la sua esperienza al Grande Fratello Vip e i progetti per il futuro. Insieme a Tommaso Zorzi, vincitore della quinta edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini, è stat una delle protagoniste assolute.

Oggi Stefania è felicemente sposata con Simone Gianlorenzi e l'attenzione si è spostata sulla sua carriera e i suoi progetti. L'occasione è stata data da un'intervista che la vip ha rilasciato a Vanity Fair in cui ha parlato anche dell'Isola dei famosi, reality show in onda su canale 5 e condotto da Ilary Blasi: "L'Isola è un mondo a parte, visto che devi mettere in campo la forza fisica e la resistenza. Non credo che avrei mai potuto farla: solo a guardare i naufraghi la prima puntata mi sentivo stanca".















La stessa ex gieffina non aveva nascosto che sarebbe stata felice di fare l'opinionista all'Isola dei Famosi 2021. Tanto più che in quel ruolo adesso c'è Tommaso Zorzi con cui la Orlando ha un rapporto speciale. Se da un lato Stefania Orlando ha dichiarato di voler tornare a fare la conduttrice, dall'altro ha svelato sui social il nuovo progetto che la vede protagonista.

















Negli ultimi giorni i suoi fan erano un po' preoccupati perché erano un paio di giorni che la conduttrice non si faceva viva sui social, soprattutto dopo le voci di crisi con il marito Simone Gianlorenzi, che però già ieri aveva rassicurato tutti con un post: "Vorrei rassicurarvi sul fatto che la Queen non è mai scappata di casa, non abbiamo mai litigato, stiamo insieme e in questo esatto momento stiamo lavorando al brano che, spero, rallegrerà e alleggerirà la vostra estate! Are you ready?", aveva scritto il chitarrista.









Stefania Orlando spiega il motivo della sua assenza su Instagram negli ultimi giorni pic.twitter.com/p0yc3t9SZN — disagiotv (@disagio_tv) March 23, 2021

Oggi è stata la stessa Stefania Orlando a spiegare il motivo della sua assenza dai social e a dare il grande annuncio. “Ciao ragazze e ciao ragazzi. Solo per dirvi che qui va tutto benissimo. Sto lavorando al nuovo brano musicale che spero possa piacervi. Ci sentiamo presto“, ha detto l’ex concorrente della quinta edizione del Grande Fratello Vip. “Queen Stefania Orlando con un comeback pazzesco ci annuncia il nuovo brano. Sgancia questo tormentone trash, mia regina“, si legge sui social.

