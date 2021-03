Giulia Salemi è reduce da una bellissima esperienza al ‘Grande Fratello Vip’. Anche se non è riuscita nell’intento di arrivare fino in fondo e di provare a vincere il reality show, ha avuto però l’opportunità di conoscere Pierpaolo Pretelli, diventato il suo fidanzato. Per la seconda volta dunque ha trovato l’amore dentro le mura della Casa più spiata d’Italia, dopo essersi legata a Francesco Monte in un’altra edizione. Stavolta però spera che non ci sia lo stesso finale e che il legame possa durare.

Sui social network lei è molto attiva, non a caso è ormai una nota influencer che ha un seguito molto importante. I follower infatti non aspettano altro che sue comunicazioni su Instagram e proprio alcune ore fa è arrivato un annuncio sensazionale dell’italo-persiana, la quale ha manifestato tutta la sua gioia. Quando ha saputo la notizia, si è subito collegata sul social e ha comunicato la bellissima news ai suoi fan. Questi ultimi non aspettano altro che vedere ciò che sarà proposto. (Continua dopo la foto)















A proposito dunque della storia con Pierpaolo, il tutto procede senza alcun intoppo. In tanti erano scettici e pensavano che la loro unione amorosa fosse stata creata esclusivamente per apparire al ‘Grande Fratello Vip’. Invece hanno smentito tutti coloro che li criticavano e il loro feeling sembra davvero fantastico. Ma è a livello professionale che è giunta per lei una notizia meravigliosa. Giulia Salemi ha detto tutto poco fa e ben presto i suoi follower potranno avere l’occasione di ammirare tutto. (Continua dopo la foto)

















Giulia Salemi ha dunque riferito che venerdì prossimo sarà lanciata in modo ufficiale la sua nuova collezione di costumi, molto attesa ovviamente dal genere femminile. Queste sono state le sue parole: “Siete pronti? Venerdì ore 12 ci sarà il lancio della mia collezione di costumi. Vi assicuro che sono una bomba, non vedo l’ora, tutti connessi”. E i seguaci della giovane non dovranno aspettare dunque molto, visto che lei ha promesso che molto presto fornirà tutte le delucidazioni del caso. (Continua dopo la foto)









L’ex gieffina ha concluso così il suo intervento su Instagram: “Presto vi spiegherò da cosa è nato questo progetto”. Questa frase ha aumentato ancora di più la curiosità del popolo della rete. Chissà se anche Pierpaolo Pretelli vorrà dire la sua e commentare la collezione di costumi di Giulia. Non resta che pazientare ancora qualche giorno e poi il tutto sarà ufficializzato sul suo profilo social.

Chiara Ferragni, perché la figlia Vittoria è nata in una sala parto con le luci viola