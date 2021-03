Ilary Blasi è impegnata con il reality show ‘L’Isola dei Famosi 2021’ e nell’ultima puntata è stata grande protagonista con una frase contro Akash Kumar, che l’ha fatta diventare virale sul web. Si è infatti battibeccata con l’ormai ex naufrago, che ha deciso di lasciare l’Honduras scatenando un’infinità di polemiche e attaccando anche Tommaso Zorzi ed Elettra Lamborghini. La conduttrice è stata però anche molto attiva sui social network, dove ha pubblicato una foto decisamente hot.

Ilary Blasi forma una coppia inossidabile da tantissimi anni con l’ex campione della Roma, Francesco Totti, e proprio quest’ultimo ha ‘rovinato’ la sua ultima immagine Instagram con un commento. In tanti hanno posto l’attenzione più sul messaggio di ‘Er Pupone’ che sul resto e c’è grande attesa per capire se la moglie reagirà a queste parole. I due fanno divertire tantissimo i loro follower e anche stavolta il siparietto è stato accolto positivamente da migliaia di fan di entrambi. (Continua dopo la foto)















Dopo ‘L’Isola dei Famosi 2021’ Ilary Blasi ha voluto rilassarsi ed ha postato su Instagram un’immagine che la ritrae all’interno di una vasca di bagno. Non ha ovviamente vestiti addosso e la foto è stata a dir poco bollente. Ma Totti ha voluto soffermarsi su un dettaglio in particolare, infatti la sua dolce metà ha in mano un bicchiere e sembra intenta a bere. In un primo momento sembrerebbe che dentro possa esserci un bel cocktail o comunque un drink, invece Totti l’ha ‘smascherata’. (Continua dopo la foto)

















Ilary Blasi non ha inserito parole a corredo del post, ma soltanto dei cuoricini. Invece Francesco Totti ha commentato: “Quella era acqua sicuramente” ed ha messo un emoticon che ride. Il post è stato comunque un successone, visto che sono stati migliaia i mi piace e centinaia i messaggi dei sostenitori. Da segnalare tantissimi complimenti alla conduttrice de ‘L’Isola dei Famosi 2021’, la quale avrà indubbiamente gradito questo consenso che sta crescendo a dismisura in questi giorni. (Continua dopo la foto)









Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ilary Blasi (@ilaryblasi)

Nelle ultime ore Ilary Blasi è stata attaccata dall’ex ‘Uomini e Donne’ Giorgio Manetti. Lui ha svelato che la sua partecipazione all’Isola è stata bloccata. Il motivo? Secondo Giorgio hanno avuto troppa paura di vederlo vincere la competizione a mani basse, grazie al sostegno che avrebbe potuto dargli il pubblico. I “Mi chiedo chi siano e che cosa abbiano fatto nella loro vita per essere ritenuti famosi. Gli autori hanno dei criteri di scelta che non riesco a comprendere”.

“Nuova naufraga bomba”. Dal GF Vip all’Isola dei Famosi 2021, la concorrente top è prontissima