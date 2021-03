Claudia Galanti ha perso la sua piccola Indila quando la bambina aveva appena 9 mesi Un dolore lancinante che – come comprensibile – non riesce a dimenticare. La piccola, nata dal matrimonio con Arnaud Mimran, morì infatti improvvisamente a causa di un’infezione nella notte del 3 dicembre 2014 quando la sua mamma non era accanto a lei.

In un comunicato ufficiale, pubblicato sul settimanale Chi e ripreso dall’Ansa all’epoca, i genitori della piccola spiegarono che la loro bambina morì non per un rigurgito avvenuto nella culla, come annunciato dai media, ma per un batterio sanguigno. “L’induzione al vomito è stata causata nell’intento di soccorrerla”, scrissero Galanti e Mimran. La conferma arrivò dagli esami clinici effettuati dai medici. Claudia Galanti ha avuto altri due figli da Mimran, Liam e Tam Harlow. (Continua dopo la foto)















La piccola Indila avrebbe compiuto 7 anni lo scorso 21 marzo. E Claudia Galanti le ha dedicato un tenerissimo post su Instagram che ha raccolto tantissimi like: “Questa foto la guardo spesso, piccola Indila, e anche se non si capisce molto, per me vuol dire tanto. Era il 21 marzo di 7 anni fa, esattamente il giorno in cui sei nata. Questa foto raccoglie tutto l’amore che ho provato e proveremo per te”, confessa la showgirl, oggi chef affermata. (Continua dopo la foto)

















“Ti scrivo perché anche se la vita ha cercato di separarci, non ci è riuscita e non ci riuscirà mai. Se sono qui è perché non mi sono mai arresa e non mi arrenderò mai all’idea che tu sia andata via per sempre – continua Claudia Galanti -. Non posso abbracciarti e non posso stringerti, ma posso parlarti, posso guardare ancora il tuo sorriso e i tuoi occhioni grandi. I nostri pochi ricordi mi danno forza e alleviano la mia sofferenza, mi lasciano sognare che un giorno sorriderci dieci, cento, mille volte ancora… Un sentimento doloroso che non cela una speranza: non può essere finita così, non puoi essertene andata via per sempre e non puoi essertene andata senza pensare di aspettarmi con i tuoi amici angeli”. (Continua dopo la foto)









Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da FoodBeats (@claudiagalantireal)

Il post si conclude così: “Cara figlia mia, anche ora che non sei più qui, sei la mia unica ragione di vita. Non devo piangere, non devo abbattermi. Devo pensare che tutto andrà bene perché è solo così che, guardandomi, potrai essere orgogliosa della mamma che hai e dei tuoi fratellini, Tal e Liam. A loro manchi davvero tanto. Buon compleanno piccola mia. Mi auguro un cielo pieno di palloncini e angeli accanto a te”.

