A poche ore dalla nascita Vittoria è già una star. Quasi 4milioni di like per la sua foto in fasce su Instagram, se no un record poco ci manca.con commenti e auguri dei follower, dai tradizionali ‘congratulazioni’ e ‘benvenuta’ ai più originali ‘più bella non potevi farla’.

Vittoria, il cui nome è rimasto segreto fino a oggi (ma a Sanremo era trapelato che l’iniziale sarebbe stata la lettera ‘V’), è nata a Milano, tre anni dopo il fratellino Leone, che lo scorso 19 marzo ha festeggiato il suo compleanno.

La figlia della coppia più social d'Italia, riporta Adnkronos, dovrebbe essere nata al termine della gravidanza, al contrario di Leone che è nato in anticipo a Los Angeles. Come il fratello, la piccola avrà entrambi i cognomi, "Grazie a tutti per i messaggi. Sono un po' provato ma è andato tutto bene", ha detto Fedez collegandosi dall'ospedale dove è nata da poco la figlia Vittoria, con la conferenza stampa in streaming di 'Lol: chi ride è fuori', il nuovo comedy show Amazon Original italiano, di cui è conduttore insieme a Mara Maionchi.















"Ci tenevo a esserci – ha detto Fedez – anche se ho solo 20 minuti di sonno in corpo, perché 'Lol' è stato un bel progetto. Credo che sia davvero qualcosa di nuovo. In un periodo in cui le novità nei palinsesti sono abbastanza impolverate è una bella ventata di freschezza". Vittoria è stata immortalata tra le braccia dell'influencer avvolta in una copertina e con indosso un adorabile cappellino in bianco e rosa, decorato con mini stelline e con l'iconico occhio simbolo del brand della mamma.

















È infatti un capo della Chiara Ferragni Collection ma, considerando il fatto che sul sito ufficiale non è in vendita, non si esclude che si tratti di un'anteprima della linea per bambini che la Ferragni lancerà nei prossimi mesi in collaborazione con Monnalisa. Ma c'è qualcos'altro che ha attirato la curiosità dei fan: la luce viola e rosa in cui sono avvolti mamma e piccola.











Si tratterrebbe di luci biodinamiche per la cromoterapia natale. Una tecnica adottata da alcuni ospedali per rendere gli ambienti più rilassanti, a pieno supporto delle emozioni della partoriente e di tutto lo staff che la assiste durante le varie fasi del parto. Nel dettaglio, le luci biodinamiche sono un tipo di illuminazione che simula la luce naturale del sole, permettendo così di sincronizzare l’ambiente interno con l’orologio biologico di ogni individuo.

