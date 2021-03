Nel 2016 Forbes l’ha inserita nella lista ’30 Under 30 Europe: The Arts’ e quest’anno l’ha definita l’imprenditrice di moda più importante al mondo. Mamma di Leone, Vittoria e moglie del rapper Fedez, Chiara Ferragni ha un seguito impressionate sui social, luogo in cui pubblica scene di vita quotidiana e della sua bellissima famiglia.

Dopo le ultime settimane in cui Chiara giornalmente confidava il personale desiderio di partorire al più presto possibile, oggi, martedì 23 marzo 2021, è nata Vittoria, figlia dell’imprenditrice digitale Chiara Ferragni e del rapper Fedez. Secondogenita del biondissimo Leone. Dopo il parto, però, è accaduto qualcosa di assurdo… (Continua dopo le foto)















La splendida notizia sta ancora travolgendo Instagram e migliaia di Vip si sono riversati con like, commenti e condivisioni. Proprio 20 minuti dopo il parto è infatti accaduta una magia inaudita. Probabilmente da fare a gara con Jennifer Aniston, che quando si iscrisse ad Instagram, mandò letteralmente in tilt il social. Proprio come ha fatto la piccola Vittoria: il post pubblicato da Chiara Ferragni su Instagram ha raccolto oltre un milione di like nei soli primi venti minuti. Che record! (Continua dopo le foto)

Il nome della baby è rimasto top secret fino a oggi, ma era già stato spifferato che sarebbe iniziato con la lettera V. Al Festival di Sanremo, infatti, papà Fedez ha indossato una camicia Versace con le iniziali dei loro nomi: C, F, L + V. Chiara Ferragni e Fedez hanno deciso, come per Leone, di dare entrambi i cognomi anche alla figlia. (Continua dopo le foto)









Mentre Leone era nato in anticipo e a Los Angeles, baby V. si è fatta attendere di più e, a causa della situazione sanitaria dovuta alla pandemia, la coppia ha scelto di restare a Milano per la gravidanza e il parto. Ferragni ha già annunciato che si prenderà un periodo di riposo dopo il parto per dedicarsi alla figlia.

Chiara Ferragni e Fedez, nata la figlia Vittoria. L’annuncio social e la prima foto