Elisabetta Gregoraci è stata indiscutibilmente una delle grandissime protagoniste del ‘Grande Fratello Vip’ vinto da Tommaso Zorzi. In tanti ritengono che se non avesse deciso di mollare nel dicembre scorso avrebbe potuto avere molte chance di vittoria. Il suo rapporto con Pierpaolo Pretelli tanto ha fatto discutere, anche quando ha abbandonato la Casa più spiata d’Italia. Ora il suo ‘amico speciale’ si sta godendo la storia d’amore con Giulia Salemi ma anche per lei ci sono novità.

Infatti, l’ex moglie di Flavio Briatore ha deciso di sorprendere i suoi fan con un annuncio sensazionale. Una bellissima notizia ha colto tutti di sorpresa e, visto che aveva un enorme entusiasmo, Ely non ha voluto attendere molto ed ha subito annunciato il tutto sul suo profilo Instagram ufficiale. In una delle sue storie ha voluto fare questa comunicazione grandiosa per il suo futuro. I fan l’avranno sicuramente inondata di messaggi in privato una volta che hanno letto questa news. (Continua dopo la foto)















Nei giorni scorsi la sua foto in compagnia di Briatore e del figlio Nathan Falco in occasione del compleanno di quest’ultimo ha avuto un successone. Le immagini della festa sono subito diventate virali: una serata all’insegna della spensieratezza vissuta insieme a tre amici in un momento così delicato come quello che stiamo vivendo legato all’emergenza coronavirus. L’appartamento di Elisabetta Gregoraci a Dubai è stato la location della festa. Ma ora ecco la sua novità. (Continua dopo la foto)

















Dunque, sul noto social network Elisabetta Gregoraci ha fatto partire il countdown per un annuncio in grande stile. Saranno infatti in vendita dei meravigliosi cappellini dedicati alla showgirl calabrese. E la conduttrice ha scritto: “Ragazzi, non vedo l’ora, da domani saranno disponibili i cappellini della mia capsule”. E molto probabilmente andranno subito a ruba, visto che lei ha tantissimi seguaci che la amano alla follia. Le sue magliette erano infatti state acquistate in numero considerevole. (Continua dopo la foto)









Queste erano state le parole di Elisabetta Gregoraci nei confronti di Nathan Falco nel giorno dell’undicesimo compleanno: “Sei la mia gioia più grande: il mio podio! Sono orgogliosa dell’ometto che stai diventando e dei tuoi traguardi. Ti sosterrò sempre e per sempre: 11 anni fa quando ti ho stretto per la prima volta tra le mie braccia ho capito veramente cos’èra l’AMORE. Auguri @falconathanbriatore che Dio ti protegga sempre. Ti amo tanto .. la tua MAMMA”.

