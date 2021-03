Sicuramente sognava un finale diverso. Sonia Lorenzini, reduce dall’esperienza al Grande Fratello Vip quinta edizione, non ha nascosto a suo tempo la delusione per essere stata nominata dalla sua amica Rosalinda Cannavò. Dopo la sua partecipazione a Uomini e Donne l’influencer e modella 29enne nata ad Asola, in provincia di Mantova, ha fatto parecchio parlare di sé dentro la Casa.

Una apparizione fugace, ma che ha lasciato il segno. Fu proprio il raffreddarsi del rapporto con Rosalinda ad innescare, anche fuori dal reality, una serie di discussioni tra Sonia e i suoi follower. La donna che ha saputo sconfiggere un tumore, che le ha lasciato in eredità una maggior consapevolezza e cura del proprio corpo, è conosciuta per i suoi modi molto diretti e genuini. Tanto è vero che non ha risparmiato qualche battuta non proprio amichevole nei confronti della sua (ex?) amica. (Continua a leggere dopo la foto)















A volte, però, anche essere troppo diretti non è una scelta che paga. E così, mentre Sonia Lorenzini rispondeva ad alcuni follower proprio sul rapporto con Rosalinda Cannavò, ecco che, all’ennesima accusa Sonia è esplosa. “Vi inventate delle str***ate” ha scritto senza pensarci su due volte. Un’espressione che denota uno stato d’animo particolare. E infatti è stata la stessa Sonia a spiegare ai suoi fan che c’è una ragione precisa se ha risposto in modo così ‘poco british’. (Continua a leggere dopo la foto)

















Sonia Lorenzini ha fatto sapere ai suoi seguaci che da diverso tempo stanno subendo, lei e il suo amico e coinquilino Giacomo Urtis, minacce e insulti di vario genere. Tutta la rabbia si è riversata così sui tanti hater che l’hanno presa di mira ultimamente: “Non è possibile vivere così, pensate di avere il controllo sulla vita degli altri”. La stessa Sonia ha poi aggiunto che, nell’ultima intervista rilasciata parlando di Rosalinda Cannavò, ha speso ottime parole per l’attrice e ora si dice stanca di continuare a ricevere certi messaggi. (Continua a leggere dopo foto e post)









Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sonia Lorenzini (@sonia__lorenzini)

I rapporti tra gli ex gieffini, d’altro canto, continuano ad essere al centro delle attenzioni dei tantissimi appassionati del reality di Alfonso Sigorini. Prima Sonia Lorenzini era vista dai fan delle “Rosmello” come la terza incomoda. Ora Sonia sembra aver legato molto proprio con Dayane Mello che compare nelle sue stories su Instagram. Ma non basta. Sui social c’è chi ha ipotizzato che Sonia avesse dato dei soldi alla modella brasiliana per spingerla a partecipare a Live – Non è la D’Urso.

Di fronte a questa accusa è arrivata la pronta replica della stessa influencer: “Ci sono persone in questo momento sui social che sono veramente tossiche”.

“Cosa succede nei camerini”. Sonia Lorenzini è un fiume in piena: svelato il dietro le quinte del GF Vip