Dopo essersi aggiudicato la sfida con Riccardo Guarnaccia, anche lui rimasto nel programma, Tommaso Stanzani ha saputo ritagliarsi uno spazio importante nel programma di Maria De Filippi. Il ballerino di Amici 2020, che all’inizio della sua avventura aveva dichiarato “per me oggi è l’inizio di una grande esperienza, ce la metterò tutta”, sta conquistando ottime critiche. Perfino inaspettate.

Dopo la prima puntata del Serale di Amici ad esprimersi sul componente della squadra Zerbi-Celentano è stato anche Tommaso Zorzi che, come sapete, è molto social. Proprio sul suo profilo Twitter il vincitore del GF Vip5 ora divenuto opinionista a L’Isola dei Famosi, ha esclamato: “Ma Tommaso di Amici? Maria ti devo parlare”. Come spiegato subito dopo la sua meravigliosa performance da Alessandra Celentano “Tommaso ha 18 anni e viene dal pattinaggio”. (Continua a leggere dopo la foto)















Unanimemente ritenuto uno dei maggiori talenti del programma, Tommaso Stanzani ha incantato e rapito tutti con il suo ‘caliente’ tango immerso in una valle di fuoco debitamente riprodotta dagli effetti speciali in studio. E anche Tommaso Zorzi non è rimasto insensibile alla sua bravura e potenza espressiva. Così, con il suo linguaggio colorito che abbiamo imparato a conoscere, l’influencer ha pubblicato un ulteriore tweet che, come potete vedere in basso, non ha bisogno di ulteriori commenti. (Continua a leggere dopo la foto)

















Nel corso della prima puntata serale di Amici la squadra guidata da Alessandra Celentano e Rudy Zerbi ha messo in mostra i suoi ‘pezzi da 90’, sfidando gli avversari e incassando giudizi più che positivi. Oltre a Tommaso anche Sangiovanni e Giulia hanno fatto capire di che pasta sono fatti. D’altra parte o la va o la spacca, è qui che si vedono i fuoriclasse, coloro che, oltre ad essere bravi, hanno anche quel qualcosa in più che li porterà in alto. (Continua a leggere dopo foto e tweet)









L’anima de li mejo mortacci tua https://t.co/O1hEVvi9S2 — Tommaso Zorzi (@tommaso_zorzi) March 20, 2021

Ovviamente la competizione di Amici è altissima e accanto alla soddisfazione per chi va avanti c’è l’amarezza di chi deve dire addio. La prima allieva ad essere stata eliminata nel primo serale del talent show condotto da Maria De Feilippi é stata Gaia, tra le ultime ad essere entrate. Il secondo eliminato, invece, é stato Esa Abrate, che dopo essere stato protagonista di un bel duello con Raffaele, non ha retto all’emozione ed è scoppiato a piangere.

“Mi fai girare i cogl****!”. Amici 20, panico subito dopo il daytime. Rissa sfiorata tra i due ballerini