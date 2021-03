“21marzo. È il primo giorno di primavera e il decimo giorno di degenza in ospedale. Sono ricoverato al Centro Grandi Ustionati dell’ospedale Maurizio Bufalini di Cesena, un’eccellenza della nostra regione. La prima cosa che voglio fare è ringraziare tutta la straordinaria squadra che mi assiste quotidianamente, guidata dal primario dottor Davide Melandri. Con grande professionalità, tutti mi stanno aiutando a superare questo momento così delicato e difficile, ora è tempo di cominciare a muoversi. Questi sono i primi passi….”.

Gianni Morandi pubblica il primo video dopo l’incidente di 10 giorni fa. Aveva perso l’equilibrio cadendo su delle sterpaglie che stava bruciando riportando ustioni alle mani e alle gambe. Ricoverato in un primo momento a Bologna, Gianni Morandi era stato trasferito al Centro Grandi Ustionati dell’ospedale Bufalini di Cesena. “Le sue condizioni cliniche sono stabili e non è in pericolo di vita. È sotto costante osservazione e si sta procedendo ai trattamenti medici necessari per la cura delle ustioni profonde riportate alle mani e alle gambe”, si leggeva nel bollettino di sabato diramato dall’equipe medica che lo ha in cura. Continua dopo la foto















“Gianni Morandi ha riporto ustioni di secondo e di terzo grado, molto profonde, tali da non escludere nei prossimi giorni un intervento chirurgico per scongiurare complicazioni. Del resto se da una parte il cantante non è in pericolo di vita dall’altra è bene premettere che un ricovero in quel reparto non avviene mai per motivi banali”, si leggeva sul Corriere della sera nell’edizione di Bologna. Continua dopo la foto

















La convalescenza è lungo ma Gianni Morandi ha il supporto di tutti i suoi fan che in queste ore hanno riempito i social di messaggi. “Che bello vedere persone come te affrontare le difficoltà con tanta forza d’animo e tanta positività, soprattutto in questo momento di difficoltà sei un esempio per molte persone ti auguro di uscirne presto la primavera ti aspetta buona convalescenza Gianni!”. Continua dopo la foto











E ancora: “Ciao mitico Gianni. Sono contento di vedere che stai meglio. Sarà stata un’esperienza terribile resa ancora peggiore dal momento che stiamo vivendo. Mi auguro di vederti presto in piena forma a casa con la tua Anna e con tutti i tuoi affetti e di ricevere i tuoi post giornalieri che ci hanno fatto una positiva compagnia in questi duri mesi di lockdown con il tuo “contagioso” sorriso. Ancora tanti auguri grandissimo Gianni”.

