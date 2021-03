Se n’è andata facendo quello che più amava. Aveva 22 anni, aveva tutta la vita davanti e un sorriso per tutti. Ecco perché nel 2020, anno difficile per il suo paese a causa della pandemia Covid19 e della tempesta Amanda, non ha negato nulla e, al contrario, è tornata a mostrare il suo lato più solidale e umano con gli altri.

A giugno, quando il Paese e le famiglie sono state colpite dalla tempesta, la surfista ha guidato un gruppo di soccorritori, per dare una spalla alle vittime di Amanda. Insieme ad altri surfisti, ha iniziato a portare cibo nei rifugi di La Libertad. Inoltre, ha raccolto stuoie e vestiti. Le devastazioni della tempesta, per diverse comunità a La Libertad, sono state dure. Molte famiglie sono state addirittura lasciate senza casa. E, di fronte a questa realtà, i surfisti nazionali hanno portato la loro solidarietà in prima fila, per portare a nove rifugi del dipartimento costiero tutto l’aiuto necessario che era alla loro portata. Continua dopo la foto















Su sua iniziativa, si è unita anche Ingrid Delgado per realizzare il progetto. In poco tempo sono stati in grado di raccogliere fondi e portare cibo alle famiglie dei senzatetto. Grazie a una raccolta fondi sono riusciti a mettere a disposizione i ristoranti “Ericka” e “La Bocana”, situati a El Tunco, per cucinare e preparare colazioni e pranzi per una media di 1.500-2.000 persone. Continua dopo la foto

















Lo hanno fatto per più di due settimane, aiutando i più bisognosi nel porto, El Izcaal, El Sunzal, El Majahual, La Bocana Chilama, El Charcón, tra gli altri luoghi nei due comuni di La Libertad e Tamanique. Lei è la campionessa di surf Kathy Diaz, promessa del surf mondiale colpita da un fulmine mentre si allenava su una delle sue spiagge preferite, El Trunco. Continua dopo la foto











L’annuncio ufficiale è giunto dalla Federazione salvadoregna di surf, presieduta proprio dal fratello di Kathy Diaz. Il fulmine è arrivato all’improvviso, in una giornata soleggiata. Inutili i soccorsi. Kathy Diaz si stava allenando in vista di alcuni impegni molto importanti. A fine maggio, infatti, l’avrebbe attesa l’appuntamento con la qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo, dove è previsto il debutto assoluto del surf come disciplina.

Ti potrebbe interessare: Lutto nel mondo dello sport, drammatico incidente in montagna, il campione muore sotto gli occhi del suo amico