Arisa e il suo manager Andrea Di Carlo sembravano destinati a sposarsi. Era stata anche fissata la data delle nozze: il 2 settembre. E invece è saltato tutto. Già nell’intervista rilasciata a Mara Venier durante Domenica In si era capito che qualcosa tra i due non andasse. Il fidanzato di Arisa, Andrea Di Carlo, ha detto di aver deciso di rompere perché non si sarebbe sentito considerato da Arisa come il suo ‘fidanzato’ in senso ufficiale.

“Tra noi è finita. Ho fatto tanto per lei, l’ho sempre sostenuta in tutti i modi, ma non mi sento riconosciuto da lei come fidanzato”, ha dichiarato Andrea Di Carlo, rimarcando di non avere intenzione di tornare indietro sui propri passi. “Io sono innamorato di lei, le ho regalato un anello importante”. La risposta di Arisa non si è fatta attendere: “Lui si è arrabbiato molto perché a Domenica In non ho pronunciato il suo nome mentre parlavo della mia vita con Mara Venier”. “Faccio la cantante e lui deve saper accettare il mio mestiere. Deve rispettare le mie scelte e non può dire ‘o me, o tutto il resto’. Sono una donna molto indipendente”, ha concluso Arisa. (Continua dopo la foto)















Nelle ultime ore Arisa è tornata a farsi sentire sui social e in particolare sul suo profilo Instagram ha pubblicato uno scatto bollente con questa didascalia: “Body, più positive di così?”. Arisa si mostra a letto, tacco mozzafiato, intimo nero e unghie rosse. E i commenti per lei sono tutti complimenti, soprattutto per il suo amare sé stessa. Alcuni però vedono nella scelta una vera frecciatina all’ex fidanzato – Andrea Di Carlo – che l’ha lasciata poco prima del matrimonio. (Continua dopo la foto)

















Ora che è lasciato tutto la cantante si è lasciata andare a un duro sfogo sui social: “Non può essere antipasto, primo e secondo, non può essere tutta la cena, ma il dessert”. A queste frasi ha risposto Caterina Collovati: “Arisa piange, ma non esita a definire il fidanzato un dessert per lei. Ritengo questa un’espressione infelice”. (Continua dopo la foto)









Non è la prima volta che Arisa si mostra in questo modo sui social. Qualche giorno fa aveva pubblicato una foto privatissima con la domanda: “Vi piacciono le mie t***?”. E aveva motivato il suo gesto, dimostrando di aver attraversato momenti difficili a causa del suo fisico: “Quando ero piccola il mio seno era un grande problema. Stasera mi guardavo allo specchio e pensavo a quanto mi piace adesso – scriveva – è meno tonico di quando avevo 20 anni, e ha qualche smagliatura che adesso trovo deliziosa. Ho incontrato un uomo capace di ripetermi che sono bella un milione di volte al giorno e ho imparato dalla mia storia precedente che i complimenti non vanno rifiutati”.

