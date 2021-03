Davide Donadei è fresco di scelta a Uomini e Donne. Nel dating show di Maria De Filippi ha trovato l’amore in Chiara Rabbi. Che temeva di essere sconfitta dalla corteggiatrice “rivale”, Beatrice Buonocore, e ha accolto con stupore e anche gioia e commozione la scelta del pugliese. Sono trascorse diverse settimane dal momento fatidico di fronte a tutto lo studio ma ciò nonostante l’amore sembra essere molto forte tra loro.

Chiara e Davide, infatti, trascorrono tanto tempo insieme e stanno imparando a conoscersi sempre meglio. "Sono state settimane intense – le parole di lui – non ci siamo separati nemmeno un attimo. Procede alla grande e la nostra è una convivenza a tutti gli effetti […] Noi ci sentiamo già una famiglia. Le emozioni stanno crescendo e non abbiamo paura a confessarcele. Sento che tra di noi c'è un amore importante".















E Chiara: "Credo di aver trovato davvero la persona gusto e non perché voglia credere nelle favole […] Davide mi fa stare bene: mi sveglio tutte le mattine con le farfalle allo stomaco. Ho bisogno di lui. È un perfetto confidente, sa ascoltare e consigliarmi, ma è anche un fidanzato protettivo. Ci siamo raccontati tanto, e a fondo". Naturalmente i fan seguono con grande curiosità i loro profili Instagram.

















Ma qualche ora fa Davide ha pubblicato delle Storie che non sono passate inosservate: l'ex tronista è stato criticato pesantemente da Deianira Marzano. "Ma che schifo", le parole dell'influencer. Un commento riferito a una foto apparsa tra le Storie che ritrae le sue gambe, i pantaloni e gli slip abbassati. In breve era in procinto di andare in bagno: "Fatemi compagnia", la didascalia di Davide con una emoticon sorridente.











Un momento del quotidiano di Davide che non è per niente piaciuto a Deianira Marzano. L’influencer napoletana ha manifestato il proprio disappunto sul fidanzato di Chiara Rabbi: “Ma non hai vergogna siamo tutte imbarazzate per te”. E ancora: “Non starei con uno così” e “Che disagio io non starei un minuto con uno che posta questa roba”.

