Antonella Elia si è presa davvero un bello spavento. Prima di raccontarvi cosa è successo alla bella showgirl che ha sempre dimostrato grande coraggio e determinazione nel manifestare il proprio pensiero, vale la pena fare un passo indietro. Almeno fino al GF Vip quinta edizione dove la sua presenza, dentro la Casa e poi come opinionista ha scatenato numerose polemiche per le sue posizioni non proprio ‘popolarissime’.

Recentemente, poi, il suo nome è tornato prepotentemente alla ribalta per il ritorno di fiamma con il compagno e attore Pietro Delle Piane. Una storia d'amore che non ha risentito minimamente, almeno a sentire la conduttrice torinese, del caos Temptation Island che è piombato sulla testa di Pietro per alcune sue dichiarazioni. Caos non solo mediatico, ma pure giudiziario, visto che Maria De Filippi è rimasta malissimo per quanto affermato dall'attore durante la trasmissione di Barbara D'Urso.















Quanto avverrà in tribunale non è dato sapere, ma intanto per Antonella Elia si può dire che non sia un periodo felicissimo. Nelle sue ultime stories su Instagram di venerdì 19 marzo, risalente a qualche ora fa, l'ex gieffina ha fatto spaventare i suoi follower. "Allora oggi – spiega Antonella – vi racconto una storia. Ero al parco dietro casa che 'mi allenavo'" il tutto corredato da un video della showgirl che balla, canta e scherza immersa nella natura…

















"L'allenamento – racconta Antonella Elia nella sua story – era così stressante che… ho deciso di fare un giro". "Camminando dietro casa in questa bellissima foresta – le parole della compagna di Pietro Delle Piane – ho scoperto un sacco di case di api, dove fanno le apicolture, credo, cioè si dice così immagino. Ora sto retrocedendo con aria disinvolta". Antonella è davvero in vena di provare a vedere fin dove si può spingere









Antonella Elia ha accettato la sfida dei suoi fan che la spingono sempre più vicina alle api. Ma l’impresa si rivela più ardua del previsto: “Mamma mia, c’ho una paura terribile. Un’ape mi ha già sbattuto sulla testa!”. La vip si avvicina davvero tantissimo agli alveari, ma, ad un certo punto non resiste più e urlando, pur sempre col sorriso, se la dà a gambe levate verso la ‘salvezza’ ed esclamando: “Ahhhhhh, mi hanno sbattuto addosso! Aiutooooo Ahhh!!!”. Che spavento. Ma, per fortuna, solo quello, e neanche troppo!

