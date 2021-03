Nathan Falco Briatore, un compleanno festeggiato alla grande. Pochi, ma buoni. E ovviamente non potevano mancare papà Flavio Briatore e mamma Elisabetta Gregoraci al party casalingo in tema Milan. Il primo e unico figlio dell’imprenditore e della conduttrice e showgirl calabrese ha spento 11 candeline giovedì 18 marzo 2021.

E dopo gli auguri sui social con tanto di conto alla rovescia di Eli, la festicciola in casa, a Montecarlo, che tanto la Gregoraci quanto Briatore hanno poi mostrato su Instagram. Soprattutto Elisabetta, che ha pensato all'organizzazione dell'evento, celebrato con palloncini, addobbi e t-shirt personalizzate. Anche se separati da tempo, nonostante i gossip del ritorno di fiamma, Briatore e la Gregoraci sono sempre insieme quando si tratta del figlio e danno proprio l'idea di famiglia unita.















Anche per questo, forse, a ogni reunion dei due ex le voci – o meglio le speranze di chi li vorrebbe ancora una coppia – crescono a dismisura. Ma al di là dei gossip, questa volta il bel quadretto familiare è stato apprezzato anche da una celebre ex del manager, che sotto al video in cui Nathan, in mezzo a mamma e papà, soffia sulle candeline, ha piazzato una serie di emoticon che dimostrano tutto il suo apprezzamento.

















Non è per niente passato inosservato il commento della top model Heidi Klum, che dall'imprenditore piemontese ha avuto una figlia nel maggio 2004. Anzi, ha anche un po' spiazzato perché forse inaspettato. Una torta, faccine festose, palloncini e simboli di baldoria ha lasciato sotto al post della festa di Nathan raccogliendo centinaia di like. Ma del resto il rapporto tra lei e Briatore oggi è ottimo. I due hanno condiviso una relazione sentimentale nei primi anni 2000 e nel maggio 2004 hanno avuto una figlia, Helene Boshoven "Leni".









L’addio tra i due poco prima della nascita di Leni, poi adottata dal cantante Seal, che la Klum, ha sposato nel 2005. “Leni è la mia figlia naturale – le parole di Briatore – ma noi tre abbiamo serenamente convenuto che aveva più senso che la adottasse lui, perché un bambino deve crescere in una famiglia. Però la frequento e io, Seal e Heidi abbiamo un rapporto eccezionale”.

