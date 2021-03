Impossibile non conoscerla, è l’idolo dei social, irriverente, ironica e trash in senso buono. Biondissima e con una manicure da paura, i suoi amici sono tutti quanti ultra vip, come Alfonso Signorini e il freschissimo Tommaso Zorzi. Ma anche Annie Mazzola e personaggi cult dell’ambiente LGBTQ come Stephanie Glitter.

Ora però la nostra super vip sta passando tutt’altro che un buon momento. Nonostante lei abbia abituato i suoi follower a ridere e passare momenti gioiosi in sua compagnia, nelle ultime ore ha anche voluto condividere con loro un messaggio dai toni tragici. La biondissima vip si trova in ospedale per covid… (Continua dopo le foto)















Nella serata di ieri Elenoire Ferruzzi ha pubblicato sul proprio profilo Instagram qualcosa di ben differente dai contenuti soliti. La showgirl e icona LGBTQ della milano bene ha confessato di essere stata ricoverata dopo aver contratto il Covid ed ha chiesto a tutti i suoi follower di starle vicino. le sue condizioni non sembrano affatto buone… Leggiamo insieme. (Continua dopo le foto)

























“Ho trovato ora un attimo di lucidità, sto combattendo una delle battaglie più bellicose della mia vita: il covid. Da più di dieci giorni sono devastata, terrorizzata, annientata perché questo male ti riduce in questo modo. – ha scritto Elenoire Ferruzzi – Sono stata infine anche ricoverata in ospedale con ossigeno fisso e polmoni intaccati, ho paura. Prima ho anche abbracciato un infermiere per sentirmi viva, aiutatemi ragazzi, ho bisogno di voi adesso. Vi prego però di non chiamarmi al cellulare, di non mandarmi messaggi su Whatsapp. Questo perché faccio molta fatica e non ho forze”. (Continua dopo le foto)

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elenoire ferruzzi (@elenoire_ferruzzi)

Oltre le parole di Elenoire Ferruzzi, sono stati tantissimi i commenti pregni di calore dei follower, qualche nome utente tra l’altro appartenente al mondo dello spettacolo. Troviamo la cantante Paola Iezzi: “Amore tieni duro e non preoccuparti. Tutto andrà bene concentrati sulla tua forza che è tanta e nn ti abbattere. Cerca di stare sempre tranquilla. Combatti perché tu sei una che combatte! Forza ti aspettiamo presto a casa! Un abbraccio virtuale enorme“. E anche la figlia della Contessa Patrizia, Giada De Blanck: “Ti sono davvero vicina, devi farti forza! Ricorda che noi siamo tutti con te e che sei una vera guerriera“.

“Si è visto…”. Daniela Martani all’Isola dei Famosi, pochi giorni e esplode la voce bomba del flirt col naufrago