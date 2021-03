Prima il no, poi il sì ufficiale: pochi giorni dopo la vittoria al GF Vip Tommaso Zorzi è finito dritto dritto in un altro reality show seguitissimo. L’influencer milanese che fuori e dentro la Casa ha conquistato tutti con la sua ironia tagliente è infatti opinionista all’Isola dei Famosi 2021. Insieme a Iva Zanicchi in studio e a Elettra Lamborghini, costretta a collegarsi da casa causa Covid, Tommy affianca Ilary Blasi e commenta le avventure dei naufraghi in Honduras.

Con uno in particolare, poi, ci sono già evidenti dissapori. Stiamo parlando di Akash Kumar, il modello dagli occhi di ghiaccio che nel corso della seconda puntata ha attaccato il vincitore del GF Vip e rivelato di voler abbandonare il gioco: “Il trash non mi appartiene e Zorzi deve calare le ali. Io ho una carriera che mi aspetta fuori”. (Continua a leggere dopo la foto)















“Mi sono già stancato mi sento solo – ha continuato Akash molto agitato -, io voglio vincere, sono un ragazzo competitivo, ma io oggi voglio abbandonare il gioco. Mi sento a disagio, non è facile quando non vai d’accordo con i compagni. Per me io ho già vinto la mia isola”. Ilary Blasi ha cercato di farlo ragionare senza ottenere grandi risultati ma alla fine ha ottenuto quasi ciò che voleva: è finit in nomination insieme a Angela Melillo. (Continua a leggere dopo la foto)

















Ma Tommaso Zorzi non ha fatto ‘arrabbiare’ solo Akash, ma anche parte del pubblico appena uscito il rumor sul suo presunto cachet all’Isola. Nulla di confermato, sia chiaro, ma le voci sui compensi dei protagonisti di questa edizione parlano di 25mila euro a puntata. Una cifra spropositata per molti utenti del web, che si sono dunque scagliati contro di lui. (Continua a leggere dopo foto e post)









Ho capito bene? 25 MILA € a Zorzi per riscaldare la sedia da opinionista? Ma sono impazziti? Ora capisco perché ha devoluto il montepremi #isola — Zaira Chiari (@ChiariZaira) March 16, 2021

Per convincere Tommaso a partecipare all’isola 2 solo le cose: o gli hanno raddoppiato il primo cachet o hanno praticato della magia altrimenti non si spiega #tzvip — HabemusAnsie (@edabel0) March 11, 2021

Perché vi alterate tanto se qualcuno dice che Zorzi (e tutta la categoria, nulla di personale) guadagna padellate di soldi senza fare fondamentalmente nulla/senza avere competenze? È la verità — (@vivereinbilico) March 8, 2021



Nonostante non ci siano conferme, è bastato questo rumor a far scatenare un vero e proprio putiferio in rete: “Ho capito bene? 25mila euro a Zorzi per riscaldare la sedia da opinionista? Ma sono impazziti? Ora capisco perché ha devoluto il montepremi”, ha scritto uno. E un altro: “Perché vi alterate tanto se qualcuno dice che Zorzi (e tutta la categoria, nulla di personale) guadagna padellate di soldi senza fare fondamentalmente nulla/senza avere competenze? È la verità”.

“Si è visto…”. Daniela Martani all’Isola dei Famosi, pochi giorni e esplode la voce bomba del flirt col naufrago