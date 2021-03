Gianni Morandi resta ricoverato nel centro grandi ustionati Bufalini di Cesana. A 8 giorni dall’incidente le sue condizioni sono stabili ma il percorso è ancora molto lungo. Gianni Morandi era rimasto vittima di un brutto incidente domestico. Aveva perso l’equilibrio cadendo su delle sterpaglie che stava bruciando riportando ustioni alle mani e alle gambe.

Ricoverato in un primo momento a Bologna, Gianni Morandi era stato trasferito al Centro Grandi Ustionati dell’ospedale Bufalini di Cesena. “Gianni Morandi ha riporto ustioni di secondo e di terzo grado, molto profonde, tali da non escludere nei prossimi giorni un intervento chirurgico per scongiurare complicazioni. Del resto se da una parte il cantante non è in pericolo di vita dall’altra è bene premettere che un ricovero in quel reparto non avviene mai per motivi banali”, si leggeva sul Corriere della sera nell’edizione di Bologna. Continua dopo la foto















Ieri è tornato per la prima volta sui social ringraziando sulla sua pagina Facebook un video della sua squadra del cuore che prima dell’allenamento gli ha inviato un saluto per voce dell’allenatore Sinisa Mihajlovic: “In bocca al lupo per una pronta guarigione”. “17 marzo. Grazie a Sinisa e a tutti gli amici del Bologna Football Club”, scrive Morandi su Facebook e su Instagram dove tra gli hashtag usa anche #èpiùduradelprevisto, #ustioni e cita il Centro grandi ustionati di Cesena” ha scritto Gianni Morandi. Continua dopo la foto

















Oggi, per la seconda volta, ringraziando i fan e raccontando le sue condizioni. A Manuela Caroli – che gli scrive “mi mancano le tue immagini giornalisere, con il tuo sorriso e il tuo ottimismo, torna presto” – Gianni Morandi dice: “La strada è ancora lunga, devo restare in ospedale ancora per 10 o 15 giorni. Spero che vada meglio, un abbraccio”. Continua dopo la foto











A Michela Ghetti, riporta Repubblica, felice di ‘risentirlo’ dopo tanti gorni di preoccupazione – “è bello finalmente leggerti” – Morandi confida: “Non riesco proprio a scrivere, faccio molta fatica e sento dolore, spero di stare meglio”. Ad Amelia Schiavello, che rivolgendosi ad Anna la prega di aiutarlo a comunicare con i suoi ammiratori, il cantante spiega: “Purtroppo Anna non può stare con me in ospedale, ci vediamo ogni tanto”. Con Alessia Salerno, infine ammette: “E’ molto difficile, me la sono vista brutta e la strada è ancora lunga, non pensavo fosse così dura”.

