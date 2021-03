Mamma in attesa del secondo figlio, imprenditrice di successo, bella e con a fianco uno dei cantanti più seguiti dei nostri tempi. La vita sorride a Chiara Ferragni, e a suo marito Fedez, che insieme hanno già uno splendido bimbo di nome Leone. Un bambino coccolatissimo dai genitori più social d’Italia, che non perdono occasione di sorprendere i loro tantissimi follower con stories e post davvero originali e divertenti.

Quando però si è scelto di vivere sotto i riflettori, sempre a contatto con i propri fan, può capitare qualche inconveniente. Nulla di tragico, ci mancherebbe, ma avere su di sé milioni di occhi puntati addosso, diciamocelo, non è da tutti e sicuramente non deve essere una passeggiata. A proposito di passeggiate Chiara Ferragni, che a breve partorirà, ha recentemente postato nuove foto sul suo profilo Instagram con il piccolo Leone. E alcuni fan hanno notato un dettaglio…















Chiara Ferragni è arrivata ormai al nono mese di gravidanza e mostra orgogliosamente il suo bel pancione. Leone è girato di spalle con uno zainetto. "Went to the park with Leo" scrive la blogger e subito fioccano i commenti. Quasi tutti entusiastici e pieni di cuoricini. Ma c'è pure chi fa notare un dettaglio: "La pancia è abbassata… Secondo me manca poco❤️". Che manchi poco, in ogni caso, è sicuro.

















E ora parte il 'toto-nomi' per la piccola che a breve vedrà la luce. Prima del festival di Sanremo Fedez aveva fatto il segno della "V" e adesso qualche fan pensa che il nome della seconda figlia di Chiara Ferragni sarà proprio Vittoria. Poi, però, è spuntato fuori anche il nome di Venere, che il cantante si sarebbe lasciato scappare in una delle numerose stories pubblicate. Intanto da Chiara e Fedez non arriva nessuna conferma. E il nome della piccola resta un mistero.









Ormai manca davvero pochissimo e i fan potranno scoprire che nome Chiara Ferragni e Fedez daranno alla sorellina di Leone. I follower, però, non stanno più nella pelle e ad ogni foto pubblicata lasciano il loro pensiero: “Domani o dopodomani nasce Baby V”. E poi, pensate un po’, c’è perfino chi crede che si verificherà una curiosa coincidenza: “Nasce il 19 marzo, lo stesso giorno di Leone”. E chi può dirlo?

