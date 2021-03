Abbiamo appena potuto ammirare un Tommaso Zorzi alle prese con l’acquisto della sua nuova casa milanese. E nell’attesa di poterla vedere da cima a fondo, non ci resta che curiosare ancora e ancora nella sua vita di tutti i giorni. A tal proposito recandoci in questo preciso momento sul suo profilo Instagram, potremo assistere a quella che sembra prendere la piega della polemica del secolo.

Tommy Z è stato il vincitore della quinta, lunghissima, edizione del Grande Fratello Vip e ha avuto la possibilità di portare in casa con sé un montepremi da capogiro, che ammonta a ben centomila euro. Ad oggi è nota la decisione di Tommaso, che ha scelto di devolvere in beneficenza l’intera cifra della vincita. Ma ad aspettarlo c’era una bufera inaspettata… (Continua dopo le foto)















È possibile apprendere dalle storie Instagram di Tommaso Zorzi che, nonostante sia di comune accordo riconoscergli una grande dose di generosità, qualcuno ha avuto da ridire sul suo nobile gesto benefico. All’alba di oggi, infatti, non sono mancate le polemiche e i giudizi di chi non lo apprezza appieno e, anzi, ha deciso di sminuire la sua azione via social. Un vero e proprio smacco che nessuno poteva aspettarsi. Vediamo insieme che cosa ha sollevato questo polverone… (Continua dopo le foto)

























Le parole di Tommaso Zorzi: “Mi credereste se vi dicessi che é nata una polemica sul fatto che io ho donato l’intero montepremi, ovvero centomila euro del GF in beneficenza? Mi dicono che la beneficenza non si dice, ma io devo dirlo per forza perché è un programma televisivo e pubblico quindi sono obbligato a commentarlo, assurdo“. Un risvolto davvero inatteso, che non fa altro che rimarcare quanto possa essere soggettivo (forse) il significato della parola ‘generosità’. (Continua dopo le foto)

Tommaso Zorzi non ha fatto altro che devolvere in beneficenza e per intero la vincita del montepremi del GF Vip 5. I soldi sono stati dedicati ad un’associazione che si prende cura degli anziani. Tommaso Zorzi, intervistato a Vanity Fair, ha raccontato il perché di questa scelta particolare: “Sono rimasto senza nonni, mi renderebbe molto fiero poter essere nipote per gli altri nonni“. Tommaso Zorzi ha perso la sua nonna l’anno scorso.

