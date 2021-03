Nessun dubbio, lui è stato fra i protagonisti più amati del GF Vip 5. Pierpaolo Pretelli, non a caso, è arrivato secondo, alle spalle dell’inimitabile vincitore Tommaso Zorzi. L’ex velino di Striscia la Notizia ha fatto sognare i più romantici di noi che, tormentati, non abbiamo potuto far altro che emozionarci con lui. Nelle (un po’) scomode vesti di amante tormentato, Pierpaolo Pretelli ha vissuto un ping pong emotivo non indifferente.

Allegro, gentile, educato e un po' donnaiolo, nella Casa del GF Vip non si è risparmiato per nulla al mondo. Oggi possiamo affermare che la storia con Giulia Salemi va avanti a vele spiegate, anche dopo la fine del reality e nonostante lo scetticismo di tante persone. Ora però è arrivata una notizia bomba che fa volare!















La love story con Giulia Salemi non è per Pierpaolo l'unica grande e bella notizia che adorna la sua vita. Infatti il vippone nelle storie di Instagram ha condiviso un'esaltante novità in arrivo. Pier ci ha abituati a gioire per lui per quanto riguardai suoi traguardi sentimentali, come per esempio l'aver dimenticato la Gregoraci, rivedere suo figlio Leo, la storia con la Salemi. Questa volta però si tratta di una super novità lavorativa.

























Scopriamo di più. "Siamo qui, stiamo lavorando per questa estate. Una super bomba, a palla, siamo carichi!". Queste le parole di Pierpaolo Pretelli in una breve clip condivisa nelle sue storie di Instagram durante la giornata di ieri. Ma la novità palesemente percepibile è che nel video Pier è accanto al dj Andrea Bruzzese. I follower, impazziti, hanno avanzato le ipotesi più bislacche, ma la più accreditata resta una: Pier si è dato alla musica!

Niente da stupirsi, Pierpaolo Pretelli è già reduce del singolo Rondine, in collaborazione con Georgina. Il brano, un rivisitazione di Thing about the way degli Ice Mc, è stato lanciato nell’agosto del 2020 e nel video clip appare anche Ariadna Romero, la mamma del piccolo Leonardo. Nuovo tormentone estivo in arrivo?!

