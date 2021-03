Elisabetta Gregoraci sportiva e in total white. Ma quelle scarpe… Ecco quanto costano

Anche Elisabetta Gregoraci, nonostante sia uscita dal GF Vip molto tempo fa, continua a parlare del reality e dei suoi protagonisti su Instagram, dove è sempre più seguita. Solo qualche giorno fa, per esempio, non è passata inosservata quella che a molti è parsa una “frecciatina” verso Stefania Orlando, terza classificata al GF Vip di Alfonso Signorini.

In una chiacchierata virtuale, Stefania, Elisabetta e Francesco Oppini hanno trattato vari argomenti, tra cui anche i commenti alle performance dello stesso Oppini e Tommaso Zorzi, rispettivamente ospiti di Tiki Taka e L’Isola dei Famosi, dove il vincitore del reality veste i panni dell’opinionista insieme a Iva Zanicchi e all’amica Elettra Lamborghini. “Tu mi hai fatto arrabbiare una volta – ha detto la Gregoraci durante la diretta alla Orlando – Ecco, adesso lo dico in diretta”. (Continua a leggere dopo la foto)















“Perché passa un aereo per me, che sono stati tanto carini, e tu: ‘Ma che aereo astruso. Ma perché non glieli mandate su Instagram?’. Ma come, Stefi? Tu sei amica mia. Ma puoi dire sta roba? Cioè, ma no! Ma dico, invece di essere felice per me che arrivava l’aereo”. E dopo la frecciatina Stefania: “Tu sai che su queste cose sono incontinente. Quando mi eccito lo dico. Sempre volendoti bene. Però, così, io lo dico, ma anche con me stessa”. (Continua a leggere dopo la foto)

















Qualche giorno prima Eli era intervenuta su Instagram per congratularsi con Tommaso Zorzi per il suo nuovo ruolo all’Isola dei Famosi, ma come spesso accade il suo look ha attirato subito attenzioni. La sua gonna di jeans in particolare che, come svelato dalla pagina EliGregStyle, è firmata TheAttico e costa 221 euro in saldo. Altro post, altro look passato allo scanner. E ancora una volta parliamo di outfit sportivo, ben lontano da quelli super eleganti sfoggiati al GF Vip. (Continua a leggere dopo foto e post)









Elisabetta Gregoraci si è immortalata sulla scalinata del suo salotto con indosso una tuta total white, un modello con dei pantaloni aderenti con la molla alla caviglia e una felpa maxi con il cappuccio, ma naturalmente ha aggiunto dettagli griffati e sono stati proprio quelli a catturare interesse: i calzini di spugna con delle strisce arcobaleno di Mother (da 40 euro) e le sue sneakers bianche. Volete sapere di chi sono e quanto costano? Sono di Off-White e per la precisione si tratta del modello Out Of Office lob-top. Il prezzo, come si scopre in rete, è di 390 euro.

