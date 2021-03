“Resta a casa tua!”. Bufera immediata su Federico Fashion Style: travolto dalle critiche dopo l’annuncio

Il suo nome è Federico Lauri, ma tutti lo conoscono come Federico Fashion Style, il parrucchiere vip dei vip. Si tratta di uno degli hair stylist più famosi, ha messo le mani tra le chiome di moltissime star. Ha praticamente iniziato da bambino, pettinando le bambole. E quella che sembrava solo una passione è diventata una professione. ha aperto il suo primo salone ad Anzio, poi si è allargato con un negozio in corso Como (Milano) e uno in Sardegna.

E proprio sull’isola ha intenzione di sbarcare per un tour che lo porterà da Iglesias a Olbia passando per Quartucciu, Cagliari, Oristano, Alghero e Sassari. Lo ha fatto sapere lui stesso attraverso il suo profilo Instagram su cui ha postato queste frasi: “Ho deciso in questo periodo di chiusura dei miei saloni situati in zona rossa di andare in Sardegna e organizzare il lavoro in massima sicurezza”. (Continua dopo la foto)















Peccato che non tutti i sardi l’abbiano presa bene. “Stai a casa tua”, è uno dei commenti comparsi sul suo profilo Instagram. “Abbi rispetto per i nostri parrucchieri”. “Perché venire dalla zona rossa in Sardegna? Evita!”, scrive qualcun altro. “Sento il bisogno di non dovermi fermare, perché solo quando esprimo la mia arte io sono felice”. È stata la spiegazione di Federico Fashion Style. (Continua dopo la foto)

















La scorsa estate, proprio dopo un viaggio in Sardegna, Federico Fashion Style era salito nuovamente alla ribalta delle cronache perché appena rientrato a Roma era risultato positivo al Covid. “State tranquilli – ha sottolineato il famoso parrucchiere -, chi arriva dalla zona rossa come me deve fare il tampone e iscriversi al portale della Sardegna. Io farò il tampone il giorno prima di partire. State assolutamente tranquille”. (Continua dopo la foto)









Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Federico Fashion style (@federico_fashion_style)

Attualmente tutti i saloni di Federico Fashion Style sono chiusi poiché si trovano in zona rossa. Ma il parrucchiere dei vip non ha intenzione di restare fermo e dice di non poter stare senza lavorare: ha scelto la Sardegna perché è l’unica regione bianca in Italia e quella in cui i parrucchieri sono aperti e possono lavorare, mentre nelle zone rosse per contenere il contagio sono tutti chiusi. La risposta dei sardi non è stata positiva nei confronti di Federico Fashion Style: insomma l’accoglienza nei suoi confronti non sarà calorosa.

Akash Kumar all’Isola dei Famosi 2021, voci pesantissime: “È successo prima di partire”