Tommaso Zorzi, dal GF Vip all’Isola dei Famosi. Ed è pure finito a Le Iene suo malgrado perché è stato vittima di uno scherzone che è andato in onda proprio l’altra sera. Ma non solo tv: il successo dell’influencer e vincitore del quinto reality show ambientato a Cinecittà passa ovviamente anche per i social.

Su Instagram Tommy è seguitissimo: conta oltre 1 milione e 800mila follower che, se continua così, sono destinati ad aumentare nel futuro più prossimo. Ai fan racconta le sue giornate con quell’ironia che da sempre lo contraddistingue e non di rado si mostra con le persone con cui ha più legato durante l’esperienza nella Casa più spiata d’Italia. Francesco Oppini e Stefania Orlando su tutti. Ma nelle ultime ore Tommaso si è sentito escluso dai suoi amici. (Continua a leggere dopo la foto)















In realtà scherzava, ma ha comunque fatto notare che Oppini, la Orlando e Elisabetta Gregoraci non lo avevano invitato a partecipare a una diretta Instagram con loro. “Ely, Stefy e Francy fanno una diretta e non mi invitano. Che schifo. Che falsità. Gente di poco spirito. Con me avete chiuso, sia chiaro. E comunque Francy, è principalmente colpa tua”, ha fatto sapere ironicamente Zorzi. (Continua a leggere dopo la foto)

















Come detto era tutto uno scherzo ma l’atteggiamento di Tommaso Zorzi non poteva non fare impazzire tutti i suoi fan. Ha fatto decisamente meno impazzire l’esercito di seguaci di Francesco Oppini la foto che ha pubblicato poco dopo. Anche questa volta Tommy ha usato l’ironia ma evidentemente non tutti l’hanno colta. Francesco, infatti, ha appena raggiunto e superato i 400mila follower e Tommy si si è congratulato a modo suo. (Continua a leggere dopo foto e post)











Ha postato la foto di una pancia incinta per aver “partorito” questo risultato ma apriti cielo! Molti fan non hanno apprezzato: “Faccio finta di non aver visto nulla”, si legge tra i tanti commenti. E ancora, anche se c’è ovviamente chi difende Tommaso: “Te lo dico perché ti voglio bene, non fai più ridere” e “Non è rispettoso per niente sto tweet ed è inutile che dici ‘fino a domani non posto’ perché se devi postare ste cose meglio non farlo. Sei Tommaso zorzi, NON hai bisogno di postare ste cose solo per cercare le invasate. Non ne hai per niente bisogno”.

