“È morto stamattina…”. Lutto per Elettra Lamborghini, il triste annuncio: “Non ho pace in questo periodo”

È in lutto Elettra Lamborghini, che purtroppo stamattina ha dovuto fare i conti con una bruttissima perdita: quella del suo cagnolino. Elettra Lamborghini é sempre stata amante degli animali, soprattutto dei suoi, infatti a più riprese ricorda il suo cavallo Lolita, anch’esso deceduto qualche mese fa e che ha amato alla follia. Sfogatasi sul suo profilo Instagram personale, l’opinionista de L’Isola Dei Famosi ha scritto: “Non ho pace in questo periodo…”.

E ancora: "Stamattina é morto il mio cane…chiunque tu sia, smetti di mandarmele dietro". Elettra Lamborghini ha poi postato una foto del suo cane sulle storie di Instagram, per ricordarlo in tutto il suo splendore. Come gai anticipato, Elettra Lamborghini ha dovuto fare i conti anche con la perdita del suo cavallo, Lolita, che mentre era in luna di miele con il marito Afrojack, l'ha inaspettatamente lasciata.















La Lamborghini spesso ancora condivide sui social qualche ricordo con la sua Lolita, e ancora oggi sembra non aver digerito del tutto la perdita, nonostante l'aver comprato un nuovo cavallo di nome Dadi che le tiene compagnia ogni volta che vi é del tempo libero.

















La bella ereditiera ha un rapporto molto particolare con i suoi animali, infatti ha dichiarato di avere più di 30 cani accuditi da un personale specializzato. Non é un periodo facile per Elettra Lamborghini, infatti dopo aver scoperto di aver contratto il Covid-19, l'energica cantante ha dovuto rinunciare al suo ruolo di opinionista a L'Isola Dei Famosi per qualche puntata, almeno in presenza.











Nonostante sia comunque riuscita a collegarsi con lo studio de L'Isola Dei Famosi e con Ilary Blasi, Elettra Lamborghini ha dichiarato di sentirsi ancora un po' depressa e spera, come giusto che sia, che questo periodo buio finisca al più presto e di poter essere al fianco di Tommaso Zorzi e Iva Zanicchi come opinionista de L'Isola Dei Famosi al più presto

