Chi non ha mai amato almeno un supereroe alzi la mano. Non ci crediamo lo stesso… Tutti hanno il loro idolo. Ebbene anche Leone, il figlio di Fedez e Chiara Ferrani, ne ha uno. E, proprio in queste ore, il piccolo figlio del famoso cantante e della nota influencer ha ricevuto un messaggio speciale proprio da parte del suo eroe preferito, Batman. Ma cosa è stato possibile? Ebbene tutto è nato dal desiderio di Fedez di fare una fantastica sorpresa al figlio.

E così gli ha fatto sentire un messaggio vocale in cui si sente una voce che dice: "Ciao Leone, sono Batman. Non ascoltare Ironman e Spiderman e non ti fidare di un supereroe che ti dice di non fidarti di un altro supereroe. Anche tu sei un supereroe. Ti porterò sulla mia batmobile a Gotham City a vedere come l'ho ripulita dai criminali". Evidentemente nulla è impossibile per i Ferragnez, perfino farsi mandare un messaggio da un personaggio così 'impegnato'…















In realtà, Fedez ha chiesto un aiutino a Claudio Santamaria che è l'attore che ha prestato la voce al supereroe nel film "Lego Batman". La voce che il cantante ha fatto ascoltare al figlio Leone è proprio quella di Santamaria. Potete facilmente immaginare quale sia stata la reazione di Leone quando ha sentito le parole del suo beniamino. Anche se, a dirla tutta, non è stato sempre Batman l'eroe preferito di Leone.

















Pare infatti che, prima del festival di Sanremo, il supereroe preferito di Fedez, grande appassionato di fumetti, e di Leone fosse Superman, il famoso personaggio che nella versione umana si fa chiamare Clark Kent. Leone ha però abbandonato Superman per un eroe diverso, più 'dark', e a nulla è valso il tentativo del padre di fargli cambiare idea. Giorni fa Fedez aveva fatto ascoltare al figlio un messaggio di Ironman ma Leone è stato irremovibile. E, adesso, ecco il messaggio personale di Batman: che storia!









Davvero una bella trovata quella di Fedez, al quale l’originalità non è mai mancata, che ha così fatto un bellissimo regalo al figlio Leone che presto compirà tre anni. Il figlio di Fedez e Chiara Ferragni è nato infatti il 19 marzo del 2018. L’influencer è di nuovo in dolce attesa e ormai manca davvero pochissimo alla nascita della bambina.

