Da “Twerking Queen” a “Covid Queen”. La parabola di Elettra Lamborghini nell’ultima settimana è presto detta. La cantante ed ereditiera della nota azienda automobilistica avrebbe dovuto partecipare come opinionista al fianco di Iva Zanicchi all’Isola dei Famosi 2021. Ma la positività al coronavirus ha cambiato i suoi piani. E così la moglie di Afrojack ha partecipato al programma in collegamento da casa e non in studio, come era inizialmente previsto.

Poco male, insomma. Intanto nelle sue ultime stories Elettra Lamborghini ha informato i suoi follower di Instagram sulle sue condizioni di salute. Tanto per cominciare la vip ha ammesso di prendere talmente tante medicine che ha spesso sonno. Va detto che al momento la malattia, come avviene nella stragrande maggioranza dei casi, non si è manifestata in modo aggressivo sulla cantante. Anzi, elettra è praticamente asintomatica.















E, tra l'altro, ci sono anche degli effetti, diciamo così, collaterali che potrebbero addirittura essere considerati da qualcuno, o qualcuna, dei 'benefici'. Dopo essere risultata positiva Elettra Lamborghini è dovuta restare, naturalmente, in quarantena e lontana sia dal marito che dalle luci dei riflettori dell'Isola dei Famosi 2021. Il suo stato d'animo, comunque, è buono. E poi c'è un dettaglio, che riguarda un aspetto spesso 'problematico' per molte persone. Dopo essersi ammalata Elettra è dimagrita. Altri sintomi non ce ne sono.

















Dunque si può dire che la vip bolognese sia stata, anche in questo caso, baciata dalla fortuna. Così, informando i suoi follower su Instagram, Elettra Lamborghini ci ha tenuto a tranquillizzare tutti: "Il mio big-boom, per quanto peso dovessi perdere, è sempre lì e, se anche dovessi perderlo, farò di tutto per riconquistarlo. Non vi preoccupate: il mio cavallo di battaglia rimarrà sempre lì". Queste le parole della cantante che ha scherzato sul suo lato B.









Elettra Lamborghini ha spiegato di sentire la mancanza di suo marito, il dj e produttore musicale Afrojack, con cui si è sposata il 26 settembre 2020. A quanto pare lui, per non farle sentire troppo la sua mancanza, le avrebbe inviato un mazzo di fiori. Adesso i fan di Elettra non vedono l’ora che la loro star si rimetta in sesto e possa così contribuire allo show dell’Isola dei Famosi con tutta la sua energia e presenza magnetica. Certo chi l’ha sostituita, ovvero Tommaso Zorzi, non ha demeritato nella sua prima puntata in un reality diverso dal GF Vip 5…

