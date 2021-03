Una donna è libera o no di modellare il proprio corpo a suo piacimento e coi mezzi che ritiene più opportuni? É l’eterno dilemma che si ripropone ciclicamente ogniqualvolta si sente parlare di una donna che si è rifatta il seno, le labbra o qualche altra parte del suo fisico. Tanto più se si tratta di una persona famosa, una vip. In questo caso parliamo di Francesca Cipriani, che da qualche anno abbiamo imparato a conoscere per i numerosi programmi tv a cui ha partecipato, su tutti “La pupa e il secchione e viceversa”.

Nei giorni scorsi, ospite di Barbara D'Urso a Pomeriggio 5, la showgirl aveva annunciato che presto si sarebbe sottoposta ad un intervento di liposcultura. Ovvero un intervento chirurgico finalizzato a togliere i chili di troppo, 'guadagnati' durante questi mesi di pandemia. Non è certo la prima volta che la Cipriani decide di ricorrere ad un'operazione del genere, ma ogni volta c'è sempre un po' di legittima preoccupazione per come possano andare le cose.















Con un post sul suo profilo Instagram Francesca Cipriani ha voluto inviare un messaggio per far sapere a tutti i suoi fan come sta dopo l'intervento. Non sappiamo ancora quanto tempo ci vorrà prima che sia totalmente ristabilita, ma le sue condizioni sono buone. "Ciao ragazzi vi volevo salutare e rassicurare che l'intervento è andato bene" ha spiegato lei stessa via social. La conduttrice con Andrea Pucci de "La pupa e il secchione e viceversa" ha fatto tirare a tutti un grande sospiro di sollievo.

















"Ragazzi un sorriso ve lo faccio – ha proseguito nella sua story Francesca Cipriani – Sto bene. Devo solo riposare" e poi ha schioccato un bel baciotto ai suo fan. Fan che non si fanno pregare e la inondano di commenti di approvazione e di ammirazione ad ogni post pubblicato. D'altra parte un milione di follower non sono roba di poco conto. Altro che pupa. Francesca Cipriani è diventata uno dei personaggi tv più seguiti sui social grazie alla sua autoironia e semplicità, due armi che fanno spesso la differenza.









Tutto bene, dunque, anche se Francesca è apparsa un po’ provata e stanca nel video. Un video di pochi secondi girato direttamente sul lettino della clinica in cui la Cipriani ha subito l’intervento di liposcultura. E pazienza se qualcuno polemizzerà sull’eccessivo ricorso al bisturi che negli ultimi anni ha fatto storcere il naso a chi preferisce la donna “al naturale”. L’importante è che l’operazione sia andata bene e che molto presto potremo rivedere in tv l’esplosiva 36enne pescarese.

